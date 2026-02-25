El PSdeG denuncia el abandono del área empresarial de A Sionlla

El deterioro y abandono en el que se encuentra el parque empresarial de A Sionlla, situación de la que ya se ha dado cuenta en EL CORREO GALLEGO en varias ocasiones, será este jueves objeto de análisis en el pleno municipal, puesto que el Grupo Municipal Socialista preguntará sobre la situación del polígono y sobre el retraso en la constitución de su entidad de conservación.

Marta Abal califica como «insostible» el estado de un área de la que «calquera persoa que o visite decátase axiña», ya que acumula una serie de deficiencias visibles que afectan tanto a la imagen como a la funcionalidad del espacio.

Recuerda que hay «farois danados, viais sen pintar nin sinalizar, alumeado que non funciona e deixa o polígono na escuridade cando cae a noite, maleza sen rozar…»; un escenario impropio de «un espazo que non está á altura das empresas instaladas nin das persoas usuarias», que no se coresponde con el papel estratégico que entiende debería desempeñar esta zona empresarial.

Constituir la entidad de conservación

La edil socialista propone como primera medida para solucionar esta situación «constituír a entidade de conservación da Sionlla», que será la encargada de «asegurar a conservación e o mantemento das dotacións públicas, das infraestruturas e das instalacións dos servizos públicos da área» industrial de Santiago.

Advierte de que su constitución «segue pendente de trámites municipais», con un procedimiento paralizado desde el 1 de agosto del año pasado, «á espera de informes do Concello de Santiago», lo que la concejala atribuye «á parálise do goberno de Goretti Sanmartín».

Perjudicial para la atracción inversora

Alerta también de que el bloqueo está perjudicando la imagen de Santiago y su capacidad para atraer posibles inversiones, puesto que transmite una sensación de abandono en un espacio que considera clave para el tejido productivo de la ciudad.

Por ello, dice que en el pleno de este jueves «preguntarémoslle ao goberno local cando ten previsto completar a constitución definitiva da entidade de conservación», e insistirán en que «o parque empresarial da Sionlla non pode seguir deteriorándose así: é unha prioridade económica e tamén unha cuestión de seguridade».