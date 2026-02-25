Rosón pide medidas que agilicen los plazos de concesión de licencias en Santiago

Las ediles no adscritas de Santiago llevarán al pleno municipal de este jueves el plazo de tramitación de licencias de obra, teniendo en cuenta que «unha licenza para cambiar un tellado pode chegar a tardar dez meses», asegura Mercedes Rosón, quien añade que «unha vez concedida, o cidadán ten que agardar novamente á concesión da licenza de ocupación de vía pública».

Interrogará el responsable de Urbanismo sobre las medidas previstas para cambiar una situación que considera se ha ido agravando en los últimos meses.

La concejala recuerda que la concesión de licencias es un servicio «esencial para a dinamización económica da cidade, fundamental para autónomos, pequenas empresas e promotoras que impulsan proxectos de obra nova ou rehabilitación».

Malestar en la ciudadanía y el tejido empresarial

Sin embargo, apunta que los retrasos en la tramitación están causando un «evidente malestar entre a cidadanía e o tecido empresarial», además de provocar «inseguridade xurídica, falta de incentivos para investir e obstáculos» para el desarrollo económico de Santiago.

Mercedes Rosón entiende que para revertir esta situación lo prioritario debe ser el refuerzo de personal técnico y administrativo, y recuerda que hay plazas pendientes de convocar incluidas en la oferta de empleo público del año pasado.

Incide además en la responsabilidad política a la hora de supervisar el seguimiento de los expedientes, y aunque admite que las licencias son actos reglados, ve imprescindible una dirección política activa que controle los tiempos y mejore la coordinación entre departamentos.

Menos rehabilitaciones de particulares

Denuncia que los plazos «non só non se reduciron, senón que empeoraron» pese a haberse incrementado la estructura directiva y político asesora impulsada por el gobierno local.

La edil no adscrita apunta que como consecuencia de ello la iniciativa privada se está resintiendo, y explica que la mayoría de expedientes relacionados con licencias en la Comisión Asesora de Patrimonio Histórico corresponden a actuaciones promovidas por el Consorcio o por la Catedral, siendo cada vez menos frecuentes las rehabilitaciones impulsadas por particulares.