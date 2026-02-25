Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santiago desbloquea la licitación del nuevo contrato de transporte urbano tras resolverse los recursos

El rechazo de los recursos empresariales permite retomar la licitación del servicio, que incluye renovación de flota, electrificación y nuevas conexiones interurbanas

Servicio de transporte urbano en Santiago / Antonio Hernández

Arturo Reboyras

Santiago

El Concello de Santiago ha anunciado este miércoles la continuación del proceso de licitación del nuevo contrato del transporte urbano tras el rechazo de los cinco recursos presentados por empresas ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal). Según el comunicado oficial del gobierno municipal, “rexeitados todos os recursos á licitación do Transporte, por inadmisión ou desestimación, o proceso sigue adiante”, lo que permite que el procedimiento siga su curso después de semanas de paralización cautelar.

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, explicó que “o Tacgal acaba de comunicarnos o rexeitamento dos cinco recursos interpostos por empresas de transportes aos pregos do proceso de licitación de transporte do Concello de Santiago de Compostela. Por tanto, ben por inadmisión, ben por desestimación, agora o proceso continúa”.

La regidora anunció el pasado 30 de enero que el proceso había quedado suspendido, después de que varias compañías impugnaran los pliegos ante el Tacgal. En aquel momento, Sanmartín indicó que la decisión de paralizar temporalmente la licitación se adoptaba por «prudencia» y para garantizar la transparencia y la igualdad de condiciones entre las empresas interesadas.

Los cinco recursos presentados planteaban alegaciones sobre aspectos técnicos, como los requisitos de solvencia de las empresas, los derechos laborales del personal, el número de autobuses incluidos en el contrato y los plazos para que los vehículos estuvieran operativos. En enero, Sanmartín ya había asegurado que el expediente era sólido y que el Concello había remitido toda la documentación requerida al tribunal.

Un contrato clave para la ciudad

El nuevo contrato del transporte urbano, con un importe global previsto superior a los 250 millones de euros y una duración de 13 años, contempla importantes novedades: renovación tecnológica, incremento de la flota de 43 a 67 vehículos, electrificación y gas natural, rediseño del mapa de líneas, servicio nocturno y nuevas conexiones interurbanas con Ames y Oroso a través de la futura línea TranSantiago. El Concello asume más del 50 % del coste del servicio, lo que permitirá mantener el billete con bono en 0,63 euros y continuar con las bonificaciones para escolares y pensionistas.

