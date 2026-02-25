Tributo de Acisclo Manzano en barro y papel al maestro Mateo

«Nesta exposición en Santiago hai dous xigantes da nosa terra: o mestre Mateo e Acisclo Manzano». De esa forma tan gráfica explica la directora del Museo das Peregrinacións, María Esperanza Gigirey, la muestra que abre la temporada en dicho centro compostelano.

Gran asistencia a la apertura

Inaugurada este martes por la tarde con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda a la cabeza de una notable presencia institucional y del mundo de las artes gallegas, se titula Bocetos para Mateo - Bosquexos para Mateo y consta de medio centenar de piezas de barro y papel del escultor Acisclo Manzano (Ourense, 1940), que evocó al hablar que durante sus primeros años en Santiago «en 1958», siendo estudiante, rendía admiración «cada día» al Pórtico de la Gloria, la entrada occidental de la Catedral ideada por el Maestro Mateo.

Acisclo Manzano en el centro junto al presidente Rueda, Santalices, López Campos y Carrete . / Jesús Prieto

Al acto acudieron además el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices; el conselleiro de Cultura, José López Campos; el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses; el presidente de la Real Academia de Bellas Artes, Manuel Quintana Martelo; el director de la Fundación Catedral de Santiago, Daniel Lorenzo; y otras personalidades del mundo sociocultural como la comisaria de arte, Pilar Corredoira; el director de orquesta Maximino Zumalave; el catedrático emérito de Historia del Arte de la USC y colaborador de EL CORREO GALLEGO, José Manuel García Iglesias; el periodista y también columnista de este diario, Alberto Barciela; los escultores Ramón Conde y José Manuel Méndez, más representantes de la corporación municipal como Borja Verea, líder del PP en Santiago, entre más asistentes, como el alcalde de Lalín, José Crespo, así hasta unas 110 personas que dejaron pequeña la sala de la planta baja del museo que abriga el proyecto.

Arte que transmite

Esta exposición tiene por comisario a Manoel Carrete. Está abierta hasta el 26 de junio con piezas donde el escultor protagonista, bien rodeado ayer de amistades y familia (su hijo Acisclo Novo, también escultor, lo vivió muy emocionado), busca plasmar lo que para él es la filosofía del arte que manejan sus dedos trenzados y su imaginación libre con una muestra donde se cuela «no taller do maestro Mateo», dice.

«Busco facer que a escultura transmita e comunique sen palabras, que iso é o que debe facer a escultura», indicó el escultor en un encuentro donde guió al presidente Rueda y a Santalices por la colorista muestra.

El presidente del Parlamento intervino presumiendo de ourensanía para recordar los vínculos de Acisclo Manzano con el grupo OS Artistiñas, así llamado por el escritor Vicente Risco, «e onde tamén estaba Xaime Quesada porque non hai Manzano sen Quesada, nin Quesada sen Manzano, dous mestres da arte en Ourense e en toda Galicia».

Plano de / Jesús Prieto / López Campos, Santalices, Rueda, Manzano, Gigirey y Carrete en otro punto de la muestra.

Año Xacobeo

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, destacó la notable representación institucional en la inauguración de Bocetos para Mateo. También subrayó que gracias a esta exposición el Pórtico de la Gloria «ten unha nova versión que dialoga perfectamente coa do mestre Mateo nunha exposición que supón a mellor maneira de comezar a nova temporada de mostras do Museo das Peregrinacións». Y añadió: «Esta nova interpretación do Pórtico da Gloria que fai o mestre Acisclo Manzano vai axudar a que aqueles que visitan Galicia entendan mellor o noso patrimonio». El títular de la Xunta aludió a su vez al venidero 2027, y dejó caer una frase intrigante: «Creo que no mundo da cultura imos facer grandes cousas no Ano Xacobeo 2027».

Apartados

Esta muestra del Museo das Peregrinacións incluye una docena de apartados: Adán y Eva, Los apóstoles, Santiago, Los mártires, El Apóstol, Los evangelistas, Bocetos, La columna, Los músicos del Apocalipsis, Los ángeles y Cristo (escrito en caracteres griegos), todo ello puntuado por citas tomadas de la Biblia en gallego de la Conferencia Episcopal Española.

Rueda, Manzano y López Campos a la llegada a la inauguración. / Jesús Prieto

Acisclo Manzano, integrante de la Real Academia Gallega de Bellas Artes, estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Formación Profesional Acelerada de Ourense y en la homónima Mestre Mateo de Santiago, ciudad que con este tributo de papel y barro al famoso maestro, ahora le devuelve el abrazo.