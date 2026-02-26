Dos alumnos del Centro Superior de Hostelería de Galicia competirán por ser el mejor cocinero joven de España

En un sector tan competitivo como es la gastronomía, donde el talento ya no solo se mide en los fogones, sino también en la capacidad de innovar y emocionar los paladares, los concursos culinarios parecen haberse convertido en un elemento más del aprendizaje, hasta el punto de convertirse en auténticos trampolines profesionales.

Más allá de la rivalidad culinaria, estos certámenes sirven como grandes escaparates de proyección nacional (o incluso internacional), espacios donde, en definitva, jóvenes cocineros ponen a prueba su dilatada formación en las distintas escuelas.

Precisamente, un total de 18 estudiantes de diferentes escuelas del panorama nacional participarán del 27 al 29 de marzo en la octava edición del Concurso Nacional de Escuelas de Cocina Protur Chef, que se celebrará en el hotel Protur Biomar Sensatori Resort de Sa Coma (Mallorca).

Dos alumnos de CSHG

La casi veintena de participantes representará a once escuelas de toda España, entre ellos dos alumnos del Centro Superior de Hostelería de Galicia, situado en Santiago.

Se trata de Gabriel Quispe Peña y Fabián Rondón León, que deberán competir con los otros 16 participantes en un desafío "lleno de creatividad, técnica y sabor" para lograr el premio Protur Chef 2026 que los acredite como algunos de los mejores chefs jóvenes del panorama nacional.

Fabián Rondón León (izquierda) y Gabriel Quispe Peña / Cedida

Triple representación pontevedresa

Sin embargo, no será la única presencia gallega en el certamen y es que el CIFP Carlos Oroza (Pontevedra) contará con una triple representación: Pedro Nocelli, Iker Rodiño Suárez y María Cabanas.

Los participantes deberán crear una propuesta culinaria utilizando el gallo de San Pedro como ingrediente principal y adaptándolo a los sabores locales.

El primer clasificado, además del galardón Protur Chef 2026, obtendrá un premio de 3.000 euros; el segundo, de 1.500 euros; y el tercero, 1.000 euros. Por su parte, los participantes que terminen en cuarto, quinto y sexto lugar recibirán como premio una estancia gratuita para dos personas en un hotel Protur.

Además, a todos los clasificados se les ofrecerá un circuito de aprendizaje de 6 meses en uno de los hoteles de la cadena.

Protur Kids y la excelencia gastronómica

Además de los premios Protur 2026, la cita también contará con Protur Chef Kids, un certamen dirigido a niños de entre 8 y 12 años para fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y el aprendizaje de los chefs del futuro.

Por último, Protur Chef reconocerá también la "excelencia gastronómica" con los prestigiosos Premios Cullerot Daurat, que destacan la trayectoria, innovación y contribución al sector culinario de profesionales y entidades que han dejado una huella significativa.