«La Cocina Económica de Santiago sirvió de modelo para otras ciudades»

El profesor compostelano Miguel Ángel Sánchez del Río recibió ayer en el premio bianual de investigación histórica Domingo Fontán, durante un acto en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago (Rseaps), presidido por el rector de la USC, Antonio López Díaz, el gerente del Consorcio compostelano, José Antonio Domínguez Varela, y el presidente de la Rseaps, Francisco Loimil.

Trabajo premiado

Miguel Ángel Sánchez del Río (Santiago, 1977) es maestro especialista en Educación Musical, doctor en Filosofía, licenciado en Psicopedagogía y diplomado en Estudios Avanzados en Métodos de Investigación y Diagnóstico Educativo.

Este galardón se reconoce un trabajo suyo titulado Dadles vosotros de comer. Asistencia y nutrición en la Cocina Económica de Santiago de Compostela (1891-1923).

El premio Domingo Fontán, promovido por la Rseaps y la USC, está dotado con 2.000 euros, un diploma acreditativo y la publicación de la obra ganadora.

Origen histórico de los comedores sociales

En su intervención, Sánchez del Río recordó el origen histórico de los comedores sociales en España tras «una iniciativa en 1885 de Segismundo Moret, ministro liberal en varias ocasiones y presidente de las Cortes» y subrayó esa idea se adaptó en Santiago para ser «redefinida gracias a tres personajes esenciales, que son Manuel Bibiano Fernández, José Pascual y el arzobispo José Martín de Herrera, para convertirlo en una obra de caridad, diferente de otras cocinas de ideario laico-filantrópico». Y añadió: «La Cocina Económica de Santiago se convirtió en una entidad única, que rápidamente sirvió de modelo para otras fundaciones gallegas y españolas», indicó Sánchez del Río.

Labor social

«Gracias a la intervención directa de la Iglesia, su modelo de auxilio no sólo se quedó en la alimentación de pobres, sino que tuvo ramificaciones educativas, sociales y de atención específica a peregrinos, contribuyendo a que la sociedad cambiase su visión de los pobres, que pasó del rechazo y la criminalización, a la concienciación y el interés por mejorar sus condiciones», concluyó el docente, que da clases de Educación Primaria en el CEIP de Sigüeiro.

Por su parte, el presidente de la Real Sociedad Económica recordó que en 2026 se cumplen «242 años de esa institución al servicio de Santiago y de Galicia». Para Francisco Loimil, el galardón refleja «un empeño que entronca directamente con el ideario de los fundadores ilustrados de la Real Sociedad, hombres en la estela de Domingo Fontán, Jovellanos o el padre Feijóo, que entendieron que el conocimiento es una herramienta de progreso, dignidad y transformación social».

2025: 111.700 menús servidos a sus personas usuarias

La radiografía de la Cocina Económica de Santiago se traduce, a día de hoy, en 111.700 menús servidos a sus personas usuarias. Un total de «12.500 desayunos, 63.200 comidas y 36.000 cenas», según explicó a este diario en diciembre, el administrador de la entidad compostelana, Javier Brage.

Una momento del acto en la Rseaps / Antonio Hernández

Más allá de actividades como dicha ceremonia del premio de investigación Domingo Fontán, el presidente de la Rseaps participó hace días en Madrid en la reunión la Red de Reales Sociedades Económicas de España, foro donde «se abordaron líneas estratégicas para reforzar la visibilidad y el impacto social de las Reales Sociedades en el contexto actual. Entre los asuntos tratados destacó la preparación del próximo Congreso Nacional, que se celebrará en Tenerife», detalla la entidad.