MOVILIDAD
El rebacheo llega a Fontiñas: estos son los cortes de tráfico y los desvíos del transporte urbano hasta el fin de semana
Los trabajos se desarrollarán este jueves y mañana viernes en horario de 8:30 a 13:30 y de 14:30 a 19:30 horas
Después del inicio el pasado lunes del plan de Raxoi para tapar y arreglar las más de 200 incidencias que acumulan los viales en Santiago, este jueves le toca el turno a Fontiñas. Unos trabajos de fresado y reasfaltado que venían siendo muy demandados por sus residentes las últimas semanas, puesto que esta zona de la ciudad, es una de las más castigadas por los baches.
A consecuencia de estas actuaciones, los operarios del Concello se verán obligados a cortar el tráfico en diversas calles del barrio este jueves y mañana viernes, para continuar con unas obras que se están realizando entre el lunes 23 febrero hasta el martes 3 de marzo en horario de 8:30 a 13:30 y de 14:30 a 19:30 horas.
Las calles afectadas desde hoy son las rúas Roma, Mosvoca y Bruxelas, por lo que todos aquellos usuarios del transporte urbano que cojan algún bus normalmente en ellas, deberán tener en cuenta los siguientes desvíos.
Desvíos en las líneas de bus urbano
Los trabajos de reasfaltado que durante este jueves y mañana viernes afectarán al barrio de Fontiñas, desviarán varias líneas de autobús urbano que hacen su trayecto por las calles Roma, Moscova y Bruxelas. Las rutas afectadas son las C2, C4, C5, C6 y C11, que cambiarán su itinerario para circular por la rúa París en ambos sentidos.
Por lo tanto, durante estos dos días quedan suprimidas las siguientes paradas y los usuarios que quieran hacer uso del bus, deberán desplazarse hasta alguna alternativa cercana:
- C2: se suprimen Roma 2, Moscova, Madrid y Bruxelas. Alternativas: París (parque) y París (Área Central).
- C4 y C11 (sentido Camiño Francés): se suprime Roma 1. Alternativas: París (cruce Moscova) y Camiño Francés (c. Pena María).
- C5, C6 y C11 (sentido centro): se suprimen Madrid y Bruxelas. Alternativas: París (parque) y París (Área Central).
- La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago
- Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
- Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
- La autovía A-54 anima a más leoneses a comprar vivienda en Santiago: 'Es una tendencia en aumento
- Más de 100 años tras la barra: la taberna de Santiago que conquista desde 1922
- El pueblo de menos de 300 habitantes cerca de Santiago que acogerá el primer concierto del año de la orquesta Panorama
- Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo
- Un coche arrolla a dos menores en un paso de peatones en el Restollal