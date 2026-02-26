El rebacheo llega a Fontiñas: estos son los cortes de tráfico y los desvíos del transporte urbano hasta el fin de semana

Después del inicio el pasado lunes del plan de Raxoi para tapar y arreglar las más de 200 incidencias que acumulan los viales en Santiago, este jueves le toca el turno a Fontiñas. Unos trabajos de fresado y reasfaltado que venían siendo muy demandados por sus residentes las últimas semanas, puesto que esta zona de la ciudad, es una de las más castigadas por los baches.

Uno de los baches de la rúa Lisboa, en Fontiñas / David Suárez

A consecuencia de estas actuaciones, los operarios del Concello se verán obligados a cortar el tráfico en diversas calles del barrio este jueves y mañana viernes, para continuar con unas obras que se están realizando entre el lunes 23 febrero hasta el martes 3 de marzo en horario de 8:30 a 13:30 y de 14:30 a 19:30 horas.

Las calles afectadas desde hoy son las rúas Roma, Mosvoca y Bruxelas, por lo que todos aquellos usuarios del transporte urbano que cojan algún bus normalmente en ellas, deberán tener en cuenta los siguientes desvíos.

Desvíos en las líneas de bus urbano

Los trabajos de reasfaltado que durante este jueves y mañana viernes afectarán al barrio de Fontiñas, desviarán varias líneas de autobús urbano que hacen su trayecto por las calles Roma, Moscova y Bruxelas. Las rutas afectadas son las C2, C4, C5, C6 y C11, que cambiarán su itinerario para circular por la rúa París en ambos sentidos.

La línea C2 será una de las afectadas por los cortes de tráfico en Fontiñas / Jesús Prieto

Por lo tanto, durante estos dos días quedan suprimidas las siguientes paradas y los usuarios que quieran hacer uso del bus, deberán desplazarse hasta alguna alternativa cercana: