Un hombre de 55 años muere arrollado por un turismo en la Vía Edison de Santiago

Un hombre de aproximadamente 55 años, nacido en 1970, ha fallecido este jueves tras ser atropellado por un turismo en la Vía Edison, a la altura del número 19, en el polígono del Tambre, Santiago. Según informaron las autoridades, el accidente no se produjo en un paso de peatones.

Hasta el lugar acudieron la Policía Local de Santiago y los servicios de emergencia. A pesar de los esfuerzos del personal sanitario, la víctima no pudo ser reanimada. La policía permaneció en la zona durante más de dos horas para investigar las circunstancias del accidente y asegurar el lugar.