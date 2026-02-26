Luz Casal actuará el 26 de marzo en el Palacio de Congresos de Santiago

Luz Casal dará un concierto el jueves 26 de marzo a las 20.30 horas en el Palacio de Congresos de Santiago, dentro de la gira de su nuevo disco Me voy a permitir. Las entradas ya están a la venta en Ataquilla.com, con precios que oscilan entre los 50 y los 70 euros más gastos, según sector.

Cartel promocional del concierto de Luz Casal en Santiago. / Cedida

Me voy a permitir es el trabajo más ecléctico e inclasificable de su carrera, en el que se concede el antojo de mostrar diez caras, tantas como canciones: diez actitudes, diez miradas y diez formas de entender el mundo.

En este proyecto, la cantante gallega se mueve con la libertad de quien ya no tiene que demostrar nada. Enseña sus cartas como dama de la chanson francesa y voz contemporánea del cancionero latinoamericano, como cronista de lo cotidiano y rockera que jamás colgó los pantalones de cuero.

La artista iluminará la capital y pondrá a bailar y cantar al público, y es que ya lo advirtió Pablo Guerrero: "Luz puede acariciar como la seda o desgarrar como los colmillos de un animal herido. Es capaz de cantar desde el despecho o la esperanza, canalla o luminosa, libérrima siempre".

Evolución y esencia

Este nuevo espectáculo es un puente entre pasado y futuro, certifica su doble condición de compositora intuitiva y talentosa e intérprete excepcional, capaz no solo de cantar sino de habitar las canciones, sean suyas o ajenas.

Ajena a la pirotecnia y los artificios, se permite no seguir más señales que las de su propio instinto, una libertad que le ha brindado la admiración del público, el respeto de la crítica y la complicidad de sus colegas, un triple reconocimiento que se produce en contadas ocasiones.

La cantante gallega estará acompañada en el Palacio de Congresos de artistas como Tino di Geraldo, Jorge F. Ojea, Peter Oteo, JM Baldoma 'Baldo' y Borja Montenegro.