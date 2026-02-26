Mejoras en la terminal y más seguridad: Aena invertirá más de 100 millones en el aeropuerto de Santiago

Mejoras en la terminal y en el campo de vuelo y plataforma; incremento de la seguridad operacional; y la renovación de sistemas eléctricos. Son solo algunas de las actuaciones que recoge la propuesta del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031 en el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, que contempla una inversión de 107,9 millones, más del doble de los 41,5 millones presupuestados en el quinquenio anterior (2022-2026). En toda Galicia, el desembolso supera los 200 millones; el plan para Alvedro asciende a 50 millones y Peinador recibirá 49,4.

Para la ejecución de estas inversiones, Aena ha propuesto un incremento medio anual de la tarifa que, en el caso de Lavacolla, será de 35 céntimos, que se quedarían en 25 en caso de aplicarse los incentivos.

La presentación de la hoja de ruta en materia de infraestructuras para los próximos años en el aeropuerto de Santiago se produce en un contexto marcado por la caída de pasajeros en el último ejercicio, tras cerrar el año 2025, condicionado por los recortes de Ryanair, con un total de 3.120.759 usuarios, un 14,3% menos que en 2024, cuando firmó el mejor registro anual de su historia, tras mover 3.640.664 pasajeros. Además, el 2026, en la línea del año pasado, ha comenzado con un dato negativo en el mes de enero, tras contabilizar 133.079 usuarios, un 29,2% menos que en el mismo mes de 2025.

Cierre del aeropuerto

Tampoco ayudará a engordar la estadística el cierre del aeropuerto compostelano por obras en la pista, puesto que no habrá tráfico aéreo entre el 23 de abril y el 27 de mayo de 2026.

No obstante, el objetivo es remontar el vuelo con el foco puesto en el Año Santo de 2027, y que este actúe como revulsivo para recuperar la afluencia de viajeros que se registró en los años 2024 o 2023, que se cerraron por encima de la barrera de los 3,5 millones de pasajeros.

Alvedro y Vigo

Y ampliando el foco a los tres aeropuertos gallegos, el Documento de Regulación Aeroportuaria para el periodo 2027-2031 contempla una inversión total de más de 200 millones de euros en los aeródromos de Santiago, Vigo y A Coruña. La inversión para el quinquenio en Alvedro es de 50 millones de euros (21,9 millones en el periodo anterior), y Peinador recibirá una cantidad casi idéntica al anterior plan: 49,4 millones de euros entre 2027 y 2031, frente a los 49 millones del periodo 2022-2026, en el que se ejecutó la regeneración profunda de la pista.

Climatización

Atendiendo al detalle del documento diseñado para el aeropuerto de Santiago, destacan las actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal (adecuación sistema PCI, reforma de viales y urbanización, elementos electromecánicos, cubiertas y climatización de prepasarelas, renovación de aseos y solados); o un plan de mejora en campo de vuelo y plataforma (renovación 400Hz y AC, instalación de pasarela, adecuación plataforma P3 y P4, separadores de hidrocarburo, sistema de distribución de agua potable).

Simulador de fuego y ampliación de aparcamientos

El DORA también contempla la mejora de la seguridad (vallado perimetral, renovación pasillos antirretorno); el incremento de la seguridad operacional (regeneración de pista, pavimentos de rodadura); sistemas de información y comunicaciones (elementos de campo); renovación y mejora de sistemas eléctricos (sistema SAI, mejoras en central eléctrica); simulador de fuego y ampliación de aparcamientos.