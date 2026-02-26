Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El 23-F en GaliciaLas quejas de los compostelanosViviendas turísticasUrbanismoMiguel Ángel Sánchez del Río
instagram

Mejoras en la terminal y más seguridad: Aena invertirá más de 100 millones en el aeropuerto de Santiago

El plan contempla actuaciones en el campo de vuelo y la renovación de sistemas eléctricos

Dobla la cifra presupuestada en el anterior quinquenio

El desembolso en Galicia asciende a 200 millones

Viajeros en el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro.

Viajeros en el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro. / Antonio Hernández

Jacobo Táboas

Jacobo Táboas

Santiago

Mejoras en la terminal y en el campo de vuelo y plataforma; incremento de la seguridad operacional; y la renovación de sistemas eléctricos. Son solo algunas de las actuaciones que recoge la propuesta del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031 en el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, que contempla una inversión de 107,9 millones, más del doble de los 41,5 millones presupuestados en el quinquenio anterior (2022-2026). En toda Galicia, el desembolso supera los 200 millones; el plan para Alvedro asciende a 50 millones y Peinador recibirá 49,4.

Para la ejecución de estas inversiones, Aena ha propuesto un incremento medio anual de la tarifa que, en el caso de Lavacolla, será de 35 céntimos, que se quedarían en 25 en caso de aplicarse los incentivos.

La presentación de la hoja de ruta en materia de infraestructuras para los próximos años en el aeropuerto de Santiago se produce en un contexto marcado por la caída de pasajeros en el último ejercicio, tras cerrar el año 2025, condicionado por los recortes de Ryanair, con un total de 3.120.759 usuarios, un 14,3% menos que en 2024, cuando firmó el mejor registro anual de su historia, tras mover 3.640.664 pasajeros. Además, el 2026, en la línea del año pasado, ha comenzado con un dato negativo en el mes de enero, tras contabilizar 133.079 usuarios, un 29,2% menos que en el mismo mes de 2025.

Cierre del aeropuerto

Tampoco ayudará a engordar la estadística el cierre del aeropuerto compostelano por obras en la pista, puesto que no habrá tráfico aéreo entre el 23 de abril y el 27 de mayo de 2026.

No obstante, el objetivo es remontar el vuelo con el foco puesto en el Año Santo de 2027, y que este actúe como revulsivo para recuperar la afluencia de viajeros que se registró en los años 2024 o 2023, que se cerraron por encima de la barrera de los 3,5 millones de pasajeros.

Alvedro y Vigo

Y ampliando el foco a los tres aeropuertos gallegos, el Documento de Regulación Aeroportuaria para el periodo 2027-2031 contempla una inversión total de más de 200 millones de euros en los aeródromos de Santiago, Vigo y A Coruña. La inversión para el quinquenio en Alvedro es de 50 millones de euros (21,9 millones en el periodo anterior), y Peinador recibirá una cantidad casi idéntica al anterior plan: 49,4 millones de euros entre 2027 y 2031, frente a los 49 millones del periodo 2022-2026, en el que se ejecutó la regeneración profunda de la pista.

Climatización

Atendiendo al detalle del documento diseñado para el aeropuerto de Santiago, destacan las actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal (adecuación sistema PCI, reforma de viales y urbanización, elementos electromecánicos, cubiertas y climatización de prepasarelas, renovación de aseos y solados); o un plan de mejora en campo de vuelo y plataforma (renovación 400Hz y AC, instalación de pasarela, adecuación plataforma P3 y P4, separadores de hidrocarburo, sistema de distribución de agua potable).

Noticias relacionadas

Simulador de fuego y ampliación de aparcamientos

El DORA también contempla la mejora de la seguridad (vallado perimetral, renovación pasillos antirretorno); el incremento de la seguridad operacional (regeneración de pista, pavimentos de rodadura); sistemas de información y comunicaciones (elementos de campo); renovación y mejora de sistemas eléctricos (sistema SAI, mejoras en central eléctrica); simulador de fuego y ampliación de aparcamientos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
  2. Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
  3. La autovía A-54 anima a más leoneses a comprar vivienda en Santiago: 'Es una tendencia en aumento
  4. Más de 100 años tras la barra: la taberna de Santiago que conquista desde 1922
  5. El pueblo de menos de 300 habitantes cerca de Santiago que acogerá el primer concierto del año de la orquesta Panorama
  6. Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo
  7. Uno de los mejores panes de España se hace en Santiago: 'Un día normal aquí son 14 horas de trabajo
  8. Un coche arrolla a dos menores en un paso de peatones en el Restollal

«La Cocina Económica de Santiago sirvió de modelo para otras ciudades»

«La Cocina Económica de Santiago sirvió de modelo para otras ciudades»

Raxoi avalía a solicitude para abrir as aulas de xogo do Centro Sociocultural de Fontiñas

¿De qué se quejan los compostelanos? Los principales motivos de las 610 reclamaciones que recibió Raxoi en 2025

¿De qué se quejan los compostelanos? Los principales motivos de las 610 reclamaciones que recibió Raxoi en 2025

El sector turístico de Santiago sitúa como «reto urgente» la conectividad aérea

El sector turístico de Santiago sitúa como «reto urgente» la conectividad aérea

El PSOE afea la "desidia" de Raxoi en la respuesta a las quejas de los vecinos de Santiago

Mejoras en la terminal y más seguridad: Aena invertirá más de 100 millones en el aeropuerto de Santiago

Mejoras en la terminal y más seguridad: Aena invertirá más de 100 millones en el aeropuerto de Santiago

Luz Casal actuará el 26 de marzo en el Palacio de Congresos de Santiago

Luz Casal actuará el 26 de marzo en el Palacio de Congresos de Santiago

La palanca financiera que muchas pymes gallegas ya están usando para planificar su crecimiento

La palanca financiera que muchas pymes gallegas ya están usando para planificar su crecimiento
Tracking Pixel Contents