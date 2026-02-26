La nueva sala de espera de Oncología del CHUS entrará en servicio el lunes

La nueva sala de espera de Oncología del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago entrará en funcionamiento a partir del próximo lunes, tras unas obras de transformación de la terraza del Hospital Clínico en dicho espacio, en las que la Xunta ha invertido un millón de euros.

De esta forma, los pacientes oncológicos del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza podrán disponer de un área renovada, con nuevo mobiliario y que se ha buscado sea lo más acogedora posible durante su estancia.

Una iniciativa que, según destacó este jueves el presidente autonómico, Alfonso Rueda, "contribuirá a mejorar un poco todo lo que rodea el efecto tremendo de tener una enfermedad oncológica o de estar esperando un diagnóstico", no solo para los pacientes, sino "para los familiares y los cuidadores, que también hay que pensar en ellos".

Avances frente al cáncer

En una visita al Clínico de Santiago en la que estuvo acompañado por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; así como por el gerente del CHUS, Ángel Gacio, y por profesionales sanitarios y representantes de los pacientes, el titular del Ejecutivo gallego puso en valor los avances que está llevando a cabo la comunidad en el tratamiento y prevención del cáncer, y defendió la importancia de continuar avanzando en un mundo sanitario humanizado, en el que el bienestar de los enfermos se sitúe en el centro.

Durante su intervención, consideró que la apertura de la nueva sala de espera forma parte de una estrategia global de humanización, puesto que recordó que se están acometiendo acciones similares en Vigo, y que está previsto hacer lo mismo en Ourense y Ferrol, mientras que en A Coruña y Lugo ya se llevaron a cabo. En el caso de Pontevedra, se incorporarán estas salas en el nuevo hospital.

Para Alfonso Rueda, "estos pequeños avances a veces son mucho más importantes de lo que creemos", y puso el acento en que "hay diferencia entre estar pasando un rato que nunca es agradable y que te des cuenta también de que se están preocupando por ti".

Iniciativas pioneras como el proyecto Xenoma Galicia

Con respecto a la lucha contra el cáncer, el presidente de la Xunta hizo referencia a iniciativas pioneras que se están impulsando en Galicia, como la creación de hospitales de día oncológicos en los centros comarcales de Costa da Morte, en Cee, y en Barbanza, en Ribeira, o la puesta en marcha del proyecto Xenoma Galicia, que acaba de iniciar una nueva fase en el CHUS, así como la ampliación y extensión de los programas de cribado entre la población.

Aludió a la relevancia que a su juicio tiene el centro de terapias avanzadas CAR-T, que comenzará este año a fabricar sus propias terapias; o el Centro de Protonterapia de Galicia, cuyas obras están a punto de rematar y que, según avanzó, empezará a tratar a los primeros pacientes a finales de este año o principios del próximo, convirtiendo a la comunidad en la primera de la sanidad pública española en ofrecer este tipo de tratamiento.

Alfonso Rueda agradeció el compromiso por parte de los profesionales y elogió la implicación de los pacientes, así como la importante labor que desempeña la Asociación Española Contra el Cáncer.