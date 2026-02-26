Estas son las mejores ofertas de trabajo con contrato indefinido disponibles en Santiago

El mercado laboral en Santiago da buenas noticias. Varias empresas con negocios en la capital gallega han abierto procesos de selección con contrato indefinido, dirigidos a diferentes perfiles y sectores. Las ofertas buscan reforzar plantillas de forma estable y suponen una oportunidad para aquellos compostelanos que quieren consolidar su carrera profesional sin tener que salir de la ciudad. Desde EL CORREO GALLEGO y gracias a portal de empleo online Infojobs, os presentamos las mejores de ellas.

Vendedor de Springfield en la rúa Doutor Teixeiro

La cadena de tiendas Springfield, perteneciente al Grupo Cortefiel, busca una persona para un puesto vacante como vendedor en su tienda del Ensanche de Santiago. Desde la empresa señalan que la oferta ofrece contrato indefinido, señalando que los interesados, deberán tener disponibilidad horaria para realizar turnos rotativos de mañanas, tardes y fines de semana. Como requisitos piden el título de Educación Secundaria Obligatoria y una experiencia de al menos 1 año. Si deseas más información de esta oferta de empleo pincha en el siguiente enlace.

La tienda que Sprinfield tiene en la rúa Doutor Teixeiro / Maps

Auxiliar de cocina en el NH Collection de Santiago

El hotel NH Collection de Santiago, gestionado por el grupo Minor Hotels, busca un auxiliar de cocina que garantice el correcto mantenimiento, higiene y limpieza en sus áreas de trabajo. Para ello ofrecen también un contrato indefinido a jornada completa y piden unos requisitos mínimos de un Ciclo Formativo Grado Superior y experiencia de 1 año.

La persona seleccionada deberá asegurar el buen funcionamiento del departamento, cumpliendo con los estándares de seguridad alimentaria y apoyando al equipo en tareas básicas de preparación cuando sea necesario. Si deseas anotarte a esta oferta de trabajo pincha en el siguiente enlace.

Imagen del hotel NH Collection de Santiago / Cedida

Asesor comercial de ventas en OcasiónPlus

La empresa número uno en compra y venta de coches en España, OcasiónPlus, ofrece una oportunidad real de desarrollo profesional y económico en Santiago. En el anuncio de su oferta de trabajo, afirman que el contrato será indefinido desde el primer día con un sistema de incentivos por resultados sin techo, por lo que tal y como aseguran, "cuanto más te esfuerces, más ganarás", apuntan.

Los requisitos mínimos que piden a todos los aspirantes para ocupar el puesto que tienen vacante en la capital gallega, son el del título de Educación Secundaria Obligatoria y un año de experiencia. Si deseas más información de esta oferta de trabajo pincha en el siguiente enlace.

Concesionario de OcasiónPlus en Santiago / Cedida

Administrativo y contable en Cocinas Santos

La empresa familiar Santos, fundada en el año 1952, dedicada al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de muebles de cocina de gama alta, busca incorporar a su equipo de las oficinas de Santiago a un administrativo contable con un contrato indefinido a jornada completa.

Uno de los establecimientos de la empresa Santos / Cedida

La misión de esta persona será la de proporcionar soporte contable y financiero a la empresa para asegurar una gestión administrativa eficiente. Como requisitos piden título de Ciclo Formativo Grado Superior y al menos 2 años de experiencia. Si deseas inscribirte en esta oferta de empleo picha en el siguiente enlace.