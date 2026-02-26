¿Qué hacer este fin de semana en Santiago? Del doble 'sold out' de Rusowsky al mejor festival de cine para los más pequeños

El mes de febrero llega este sábado a su fin y con él dejamos atrás los disfraces, desfiles y carrozas que marcaron este mes para dar la bienvenida a marzo con una agenda cargada de propuestas para todos los gustos.

En un fin de semana que estará marcado en Galicia por la celebración de la Festa do Queixo de Arzúa o la Arribada en Baiona, Santiago no se queda atrás y ofrece una variada programación para despedir el mes de febrero por todo lo alto.

Desde EL CORREO GALLEGO te contamos las propuestas más destacadas para disfrutar de este fin de semana en Santiago.

Pequefilmes

Este último fin de semana del mes de febrero, Santiago acogerá la celebración del mejor festival de cine para los más pequeños de la casa: el Pequefilmes, que se celebrará desde el viernes 27 al domingo 1 de marzo.

Durante estos tres días, se proyectarán en el Gaiás más de 80 cortometrajes para todos los públicos, en los que reinará el humor, la emoción y la fantasía.

Las proyecciones se distribuirán en tres salas diferenciadas por edades en el Edificio CINC: Vagalumes, de 0 a 3 años; Miñocas, a partir de 4 años; y Fanecas, de 7 años en adelante.

Además, al igual que en años anteriores, el público será el responsable de escoger con sus votos las películas que ganarán esta décima edición.

Un 'Ultrashow' y un 'Show patético'

También tendrá un gran protagonismo este último fin de semana de febrero el humor, con dos citas en las que las risas estarán aseguradas.

En primer lugar, el humorista Miguel Noguera presentará en el Teatro Compostela, a las 21.00 h., su 'Ultrashow', un monólogo en el que el protagonista realiza divagaciones inesperadas cargando el espectáculo de humor.

Cartel de 'Ultrashow', de Miguel Noguera / Cedida

Por otro lado, el Auditorio Abanca acogerá el sábado a las 19.00 horas el 'Show patético' de Abián Díaz. El cómico llega a Santiago con un espectáculo que promete "hacer todo lo posible para que te rías de tal manera que tengas que verte en la necesidad de abandonar en mitad del espectáculo la función".

Cartel de 'Show patético' de Abián Diaz / Cedida

La música, protagonista

La música será una de las mayores protagonistas del fin de semana compostelano con varias propuestas musicales, destacando en especial el doble concierto de Rusowsky.

El autor de MalibU o DAISY, considerado como uno de los artistas alternativos más destacados del panorama musical actual, se subirá a los escenarios de la Sala Capitol tanto el viernes 27 como el sábado 28, ambos conciertos a las 21.15 horas y con entradas agotadas para los dos días.

Al margen de la doble cita del artista pucelano, Santiago acogerá hasta otras cuatro propuestas musicales de lo más variadas.

La sala Riquela acogerá el viernes 27 (20.30 horas) el concierto de Tona, la banda liderada por el muradano Miguel Cernadas (Terbutalina) y compuesta por Tomás Ageitos, Andrés Real, Roberto Comesaña, Gutier Álvarez y Víctor Álvarez.

El sábado 28 será el turno de la Real Filharmonía de Galicia, que ofrecerá un concierto en el Auditorio de Galicia (20.00 h.) para celebrar sus 30 años; de Abaixo cu sistema con un triubuto a la legendaria System of a Down en la sala Moon (21.30 horas); y del compostelano Luis Fercán en el Pub Lucille (21.00 h.).

Luis Fercán en un concierto / Noe Parga

Sigue el Santiago(é)tapas

Aunque no es exclusivo de este fin de semana, el concurso culinario Santiago(é)tapas continúa activo hasta el próximo domingo 8 de marzo.

Gilda de cachopo / Santiago(é)tapas

Hasta entonces, los comensales podrán degustar las 76 tapas repartidas por los 48 locales participantes en la edición de este año. Una gilda de cachopo, una vieira de vaca o una filloa de pulpo y menta son algunas de las propuestas que puedes disfrutar en el concurso de tapas más popular de Santiago.