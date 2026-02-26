Qué hacer hoy, 26 de febrero, en Santiago: muestra de estudiantes de la Mestre Mateo en la Fundación Granell

‘DESPUNTE 2026’. La muestra Despunte 2026 recoge proyectos de estudiantes de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño (Grado en Diseño de Producto) y de las Ens. Art. Profesionales de Artes Plásticas y Diseño (Ciclos Formativos de Grado Superior en Fotografía, Joyería Artística y Técnicas Escultóricas), en la Fundación Granell.

Estreno del documental ‘Adeus vista dos meus ollos’ en el Principal

CINE . El Teatro Principal acoge a las 19:00 horas, la proyección del documental Adeus vista dos meus ollos, un trabajo de la profesora Marisa Moreda que pone el foco en las historias y vivencias de las crianzas y adolescentes migrantes. Contará con la presencia de personas representantes del Foro Gallego de Inmigración, entidad que hizo posible esta iniciativa en colaboración con el Ayuntamiento de Santiago. Además, habrá una actuación de Zavala, grupo que puso música a la banda sonora y también se va a hacer hueco un coloquio. La entrada es libre hasta completar aforo. Este trabajo «nace co obxectivo de dar voz e visibilizar as historias e vivencias das crianzas que migran», detalla Moreda.

Coloquio con la participación de Baldur Brönnimann

RFG. El Ateneo de Santiago programa en el Salón de Actos Isaac Díaz Pardo (Plaza de Salvador Parga, 4-2º) una tertulia titulada La Real Filarmonía de Santiago, a las 19:30 horas, con entrada libre. La cita contará con la participación de Baldur Brönnimann, director titular de la Real Filarmonía de Galicia (RFG) y de José Antonio Domínguez Varela, gerente del Consorcio de Santiago. La orquesta ofrece este jueves, en el Auditorio de Galicia, un recital especial con un programa sorpresa, desde las 20:30 h., con entradas a 15 euros para festejar su 30 aniversario, parte de una gira gallega que llegará el 4 de marzo al Centro Cultural Afundación (Vigo), el 5 al Auditorio de Ferrol y el 6 al Palacio da Ópera de A Coruña. En la cita compostelana se hará un pequeño homenaje póstumo al Helmuth Rilling, director titular y artístico de la RFG entre los años 1996 y 2000, los de su inicio, y que falleció hace dos semanas a los 92 años.

Baldur Brönnimann en un ensayo de la RFG en el Auditorio de Galicia. / Antonio Hernández / Antonio HernÃ¡ndez Rios

‘Disfraces’, libro de José Antonio Pérez

PRESENTACIÓN. El curtido periodista padronés José Antonio Pérez presenta hoy en Santiago un libro titulado Disfraces, volumen publicado por el sello compostelano Ediciones Bolanda. Está basado en los sonados sucesos del Caso Asunta y del robo del Códice Calixtino. El encuentro empieza a las 19:30 horas, en el Hotel Monumento San Francisco (en el salón Cimabue), con la presencia del magistrado José Antonio Vázquez Taín.

Portada de "Disfraces" y a la izquierda, fotos de archivo de Alfonso Basterra y Rosario Porto y del jucio del 'Códice Calixtino' / Lavandeira Jr + Xoan Rey

Lectura de Fernando Cabo Aseguinolaza

ROSALÍA DE CASTRO. A las 12:00 h., en la sala académica de la Facultad de Filología se celebra la II Lectura antológica de Rosalía de Castro, organizada por la Cátedra Rosalía de Castro de la Universidade de Santiago, dedicada a la investigación académica y difusión social de la obra y de la figura de la escritora compostelana. La lectura, que se sitúa dentro de las celebraciones del Día de Rosalía con las que conmemora el nacimiento de la autora, contará con una presentación inicial a cargo del coordinador de la Cátedra, Fernando Cabo Aseguinolaza. A continuación, el poeta catalán Jaume Subirana guiará una lectura comentada.

La II Lectura antológica de Rosalía de Castro se celebra en la sala académica de la Facultad de Filología a las 12:00 h. / USC

Charlas de ciencia y literatura

DOS CITAS. La Nave de Vidán ofrece una charla conjunta de Claudia Fernández , Tiago García Ferrer y Cristina Jorge Soto , parte de un ciclo de coloquios de entrada libre llamado Nerd Nites. Es una propuesta organizada por el catedrático de la USC, Jorge Mira Pérez, basado en charlas divulgativas en las que especialistas de diferentes ámbitos dialogan con el público de las disciplinas que los apasionan fuera del ámbito académico, en un tono distendido y en horario nocturno. Y en Numax, Jaume Subirana presenta el libro Literatura, lengua y lugar (Anagrama), a las 19 horas, con Elias J. Torres Feijó y Dolors Perarnau.