El PSOE afea la "desidia" de Raxoi en la respuesta a las quejas de los vecinos de Santiago

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sindo Guinarte, denunció ayer el «retroceso histórico» en la respuesta a las quejas y sugerencias presentadas por la ciudadanía, tras desvelar que en 2025 quedaron sin resolver el 60 %. Guinarte lamentó que esta tasa es la más baja en los últimos diez años, algo «especialmente grave nun momento no que o Goberno municipal conta co maior número de persoal directivo e de apoio da súa historia recente».

Datos que reflejan «desidia»

El portavoz socialista criticó la «desidia e desleixo» del gobierno local que a su juicio reflejan estos datos y cuestionó que la alcaldesa Goretti Sanmartín reciba a los vecinos en su despacho mientras «incumpre os procedementos formais de resposta ás queixas e mantén deteriorados os mecanismos regulados de participación». Por ello, le exigió «menos propaganda e máis transparencia».

«Sabemos que, seguramente, non é posible resolver todas as queixas, e nunca se deu esa situación, pero é que as porcentaxes empeoraron moi substancialmente, habendo un número máis baixo de queixas que o ano pasado», valoró.

Transparencia institucional

La crítica del PSOE socialista se extiende también al ámbito de la transparencia institucional. Guinarte denunció «eivas moi notables» en el portal municipal, como ordenanzas fiscales modificadas pero no actualizadas en su versión vigente, retribuciones y listas de concelleiros y persoal directivo sin poner al día desde 2024, y la ausencia, «durante todo o mandato», de la publicación del periodo medio de pago a proveedores.

De este modo, Guinarte instó a Sanmartín a «corrixir esta situación e recuperar estándares mínimos de resposta e transparencia», advirtiendo de que la atención a la ciudadanía «non pode converterse nun exercicio de imaxe mentres os datos oficiais evidencian un empeoramento sen precedentes».