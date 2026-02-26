¿De qué se quejan los compostelanos? Los principales motivos de las 610 reclamaciones que recibió Raxoi en 2025

Los vecinos de Santiago presentaron en 2025 un total de 610 quejas y sugerencias ante el Concello, de las que en el momento del cierre del informe anual elaborado por la comisión encargada solo 245 se encontraban resueltas, lo que representa un 40,16 % del total, mientras que 365 permanecían pendientes de resolución, equivalentes al 59,84 %. Esta cifra supone un descenso significativo en la tasa de resolución respecto a años anteriores, cuando la media se situaba en torno al 50 %. A pesar de esta bajada, la proporción de quejas y sugerencias respecto al total de personas usuarias de los servicios municipales es reducida, representando apenas un 0,73 % sobre los 77.457 usuarios registrados en el Concello durante 2025, lo que permite dimensionar de manera objetiva el peso de estas incidencias sobre la actividad municipal.

Los departamentos que concentraron un mayor número de quejas fueron Movilidad y Seguridad Ciudadana, que incluye tráfico, transporte y seguridad; Atención al Contribuyente, encargada de los tributos municipales, Urbanismo, con obras, licencias y disciplina, Parques y Jardines, Servicios Básicos Comunitarios, que abarca agua, luz, limpieza viaria, cementerios y mantenimiento de espacios públicos, y los Centros Socioculturales. Entre los motivos más frecuentes de las quejas destacan las deficiencias en el tráfico y transporte urbano, con problemas de señalización, gestión de semáforos, seguridad vial y transporte público insuficiente o irregular, así como retrasos y falta de información en los trámites tributarios, incluyendo liquidaciones, pagos y procedimientos relacionados con impuestos municipales. Además, los ciudadanos expresaron su malestar por demoras y dificultades en los servicios de urbanismo, tales como la concesión de licencias, la supervisión de obras, incidencias en disciplina urbanística y la atención en áreas rurales.

Otro foco de reclamaciones se situó en los servicios básicos, con quejas sobre cortes de agua, problemas de alumbrado público, deficiencias en la limpieza de calles, mantenimiento de parques y jardines y gestión de cementerios. Asimismo, los Centros Socioculturales recibieron críticas relacionadas con la gestión de actividades, instalaciones y la atención a los usuarios.

Durante las once sesiones celebradas en 2025, la Comisión Especial de Reclamaciones y Sugerencias analizó todas las incidencias planteadas por la ciudadanía y, en función de su naturaleza, se adoptaron medidas concretas para corregir algunos problemas mientras que en otros casos se instó a los departamentos municipales a implementar actuaciones orientadas a mejorar el funcionamiento de los servicios.

Entre los departamentos con mejor desempeño destacan Biodiversidad y Sanidad, que resolvieron el 100 % de los expedientes a su cargo, así como Padrón Municipal, Obras y Proyectos, Medio Rural, Servicios Sociales y Ciclo del Agua, que alcanzaron tasas de resolución superiores al 80 %. El departamento de Servicios Básicos, en lo relativo a iluminación y limpieza viaria, resolvió aproximadamente el 65 % de los expedientes. No obstante, algunos departamentos presentaron demoras significativas, especialmente Movilidad y Seguridad Ciudadana, Urbanismo, Atención al Contribuyente, Informática y Deportes, lo que explica en parte la caída de la tasa de resolución global.

La evolución histórica de la resolución de quejas y sugerencias muestra un comportamiento fluctuante en los últimos años. En 2016 se resolvieron 178 expedientes, con una tasa del 53,3 %, mientras que 156 permanecieron pendientes. En 2017 la tasa de resolución alcanzó el 59,15 %, con 236 expedientes finalizados, y en 2018 se mantuvo alrededor del 59,43 %, con 290 resoluciones frente a 198 pendientes. En 2019 la tasa aumentó al 64,18 %, en 2020 alcanzó el 69,08 % y en 2021 descendió nuevamente al 53,8 %. El año 2022 supuso un récord con un 80,8 % de expedientes resueltos, mientras que en 2023 la tasa bajó al 61,2 % y en 2024 al 55,4 %, hasta descender de manera notable en 2025 al 40,16 %.