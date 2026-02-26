Recta final para nombrar a la primera rectora de Galicia: las claves de las campañas de las finalistas

La Universidade de Santiago afronta la recta final para elegir a quien se convertirá en la primera rectora de su historia. Las finalistas son Rosa Crujeiras y Maite Flores, después de una primera vuelta muy disputada en la que quedaron fuera Alba Nogueira y María José López Couso. En esa primera votación fue Crujeiras, catedrática de Estadística, quien se situó en cabeza al imponerse por casi 500 votos a Flores, catedrática de Óptica.

La campaña oficial de la segunda vuelta comienza este viernes 27 de febrero y se prolongará hasta el lunes 9 de marzo. Durante ese periodo, ambas finalistas intensificarán sus esfuerzos para recabar apoyos y alcanzar el Pazo de San Xerome. No obstante, en los días previos ya han mantenido una agenda activa con distintos encuentros.

Flores, como ya anticipó en una rueda de prensa en su local electoral en Medicina este miércoles, abrirá la campaña con un acto en el salón de actos del Edificio Roberto Novoa Santos, junto al Hospital Clínico, a partir de las 13.30 horas. Allí explicará las diferencias entre ambas candidaturas, que, a su juicio, " hai moitas e cremos que esa vai ser a chave da vitoria".

Por su parte, Crujeiras iniciará la jornada en el Campus de Lugo, con una visita a la Escola Politécnica Superior de Enxeñaría a las 10.15 horas, y continuará recorriendo distintos centros. Según su equipo, durante estos once días se crearán grupos de trabajo abiertos a toda la comunidad universitaria para comenzar a desarrollar el programa, cuya información estará disponible en su página web.

El lunes 23 de marzo, la proclamación definitiva de la rectora de la USC

El lunes 10 de marzo será la jornada de reflexión previa a las votaciones. Por segunda vez, el sufragio se realizará de forma telemática, en horario ininterrumpido de 9.00 a 18.00 horas. Están llamadas a participar 28.326 personas de la comunidad universitaria, entre profesorado doctor con vinculación permanente, personal docente e investigador, estudiantado y personal de administración y servicios.

Una vez concluido el plazo para la presentación de recursos ante la Comisión Electoral Central, el lunes 23 de marzo se procederá a la proclamación definitiva de la rectora de la USC. Crujeiras o Flroes afrontarán el reto de liderar la institución en un momento clave para su futuro.