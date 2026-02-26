Santiago suspende por un año la conversión de edificios enteros en apartamentos turísticos entre las críticas de la oposición

Pese a los reproches de los grupos municipales, el Bipartito logró sacar adelante este jueves en el Pleno municipal la suspensión cautelar de licencias para evitar que edificios enteros puedan ser destinados a apartamentos turísticos. La medida estará vigente durante el próximo año y la intención es frenar la posible incidencia en el derecho a la vivienda. El concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, precisó que no se trata de prohibir estos usos en el futuro -actualmente ya no se permiten en el ámbito del casco histórico, pero sí en los barrios- "sino analizar cómo se debe implementar ese uso" en estas zonas.

La iniciativa fue apoyada por el BNG, CA, PSOE y concejales no adscritos y pese a ser criticada duramente por el PP, los populares acabaron absteniéndose. En general, la oposición mostró sus dudas sobre la necesidad real de regular esta cuestión, ya que consideran que no existe una demanda importante para transformar estos edificios en apartamentos turísticos. Lestegás reconoció que la nueva regulación llega tras la preocupación trasladada por una asociación vecinal tras la petición de licencia para transformar un edificio entero de la Rúa do Home Santo, en una zona donde ya se habían producido transformaciones similares.

El año pasado, Raxoi concedió solo tres licencias para el cambio de uso de edificios residenciales a apartamentos turísticos, una figura legalmente diferente a las viviendas de uso turístico (VUT). Uno fue en lugar de Portela de Villestro (5 apartamentos), otro en Costa do Vedor (tres apartamentos ) y otro en la rúa de García Blanco (cuatro apartamentos). En lo que va de 2026 ya se concedió otra licencia en Rúa de Home Santo para 9 apartamentos y otro edificio en la zona de Vilarmaior para una pensión con 13 habitaciones. Actualmente, indicó Lestegás, la suspensión afectaría solo a un establecimiento.

Críticas de la oposición

Para el PP, la medida de Raxoi es "una prohibición más en el catálogo de prohibiciones". El concelleiro José Antonio Constenla consideró que no se aprecia "un escenario real de amenaza" y recordó que en estos momentos hay unos 90 hoteles cerrados en la ciudad. Constenla recriminó, además, que la política de vivienda del BNG "ha sido un fracaso". Desde el PSOE, Sindo Guinarte, censuró que la iniciativa parece más una maniobra de "maquillaje político" que una medida que vaya a "resolver un problema real". La concelleira no adscrita Mercedes Rosón mostró su apoyo a la medida, aunque recriminó falta de negociación y consideró como el resto de los grupos que el Bipartito debería imponer otro tipo de medidas para solucionar el problema de la vivienda, como acabar el censo de viviendas vacías o crear la empresa pública para promover la construcción de nuevas casas.