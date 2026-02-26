El sector turístico de Santiago sitúa como «reto urgente» la conectividad aérea

La Unión Hotelera Compostela (UHC) mostró ayer su preocupación por los datos de ocupación del mes de enero, que reflejan una caída de once puntos con respecto a 2025 –del 41 % al 30 %– y confirman un inicio de año «especialmente negativo». Esta cifra viene acompañada de un descenso de 16.000 pernoctaciones, la menor cantidad de establecimientos abiertos de la serie histórica y el retroceso con respecto a los números que presentan otras ciudades del noroeste peninsular como A Coruña. El sector sitúa la conectividad aérea como «reto urgente» y solicita mejoras en aspectos como la movilidad, la limpieza y la iluminación para hacer de Santiago un destino más atractivo.

Desde la asociación explican que «el balance turístico de 2025 fue positivo, pero desde octubre ha habido un cambio de tendencia negativo, coincidiendo con la salida de Ryanair» del aeropuerto Rosalía de Castro. Además, auguran que la situación se mantendrá en el primer semestre de 2026. Así, tras la pérdida de rutas y frecuencias, creen que la mejora de la conectividad aérea es «uno de los principales retos estratégicos» para la ciudad, al igual que la desestacionalización, «fundamental» según el colectivo para «asentar plantillas, generar empleo estable y distribuir la riqueza en los meses de menor demanda».

Gestión ordenada y transparencia con la tasa

En esta línea también demandan «una gestión ordenada de la ciudad en cuanto a limpieza, movilidad, taxis, iluminación insuficiente, circulación y organización de flujos, para que el visitante pueda sentirse bien recibido», haciendo hincapié en que «la actividad turística debe ser entendida como un motor económico clave».

La superación de esta tendencia negativa indican se conseguirá trabajando de forma conjunta las empresas de la industria turística, el Concello y la Xunta. Así, recuerdan que en enero se retomó la comunicación con Raxoi y que este viernes previsiblemente se celebrará una nueva reunión. Del gobierno local requieren además «transparencia» con la tasa turística, reclamando que informen «de forma clara» el plan de inversión con la recaudación obtenida, ya que ya que «resulta difícil explicar a los clientes recurrentes qué mejoras concretas van a encontrar en la ciudad si no existe información pública y detallada».

Reacciones políticas

Durante la jornada de ayer se refirieron a la situación diferentes representantes municipales. La tenienta de alcaldesa, María Rozas, prefirió no valorar los datos por no conocerlos en detalle, mientras que el edil de Urbanismo, Iago Lestegás, recordó que Santiago cuenta con una ratio de plazas hoteleras por habitante «moito máis elevada» que otras ciudades. Por su parte, el socialista Sindo Guinarte instó al gobierno municipal a «reflexionar sobre as súas políticas e as súas mensaxes».