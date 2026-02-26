Trabajadores de los centros socioculturales de Santiago exigen “xestión directa” y Xan Duro defiende la actuación del Bipartito

La crisis de los centros socioculturales de Santiago vivió este jueves uno de sus momentos más tensos en el pleno municipal. Cerca de 70 familias afectadas por cinco meses sin cobrar y parte de la red de instalaciones cerrada marcaron una comparecencia que evidenció la gravedad del conflicto y el profundo enfrentamiento político. Antes del debate plenario, los trabajadores se manifestaron ante el Concello. Ya en el salón de plenos, una portavoz de la plantilla, Lucía Granja Calvelo, describió una situación que calificó de “profunda e histórica crise”. “Outubro, novembro, decembro, xaneiro, febreiro, 5 meses indo traballar sen cobrar. 5 meses máis unha paga extra”, denunció. “Case 70 familias afectadas directamente”.

La representante explicó que, tras la notificación municipal del cese del contrato a la concesionaria ServiPlus el pasado 12 de febrero, la plantilla quedó en un limbo: dados de alta en una empresa sin contrato y sin posibilidad de acceder a prestación por desempleo. “Estamos nun caixón de sastre que non fai máis que darnos golpes ás traballadoras en cada momento”, afirmó.

También alertó del riesgo de un concurso desierto si la segunda empresa clasificada, Os Ventos, no acepta asumir el servicio, lo que abriría la puerta a una nueva licitación que podría prolongarse durante meses. En ese escenario, advirtió, quedarían sin empleo ni paro y con el derecho de subrogación en peligro.

Granja fue especialmente crítica con el gobierno local, al que acusó de presionar para que renunciasen a una demanda colectiva sobre la aplicación del convenio. “Non son suficientes as xornadas precarias… e aínda se nos pide que renunciamos aos nosos dereitos básicos”, reprochó. Y lanzó una petición clara: “Necesitamos xestión directa para sobrevivir”.

La defensa de Xan Duro

En su comparecencia, solicitada por él mismo, el concejal de Centros Socioculturais, Xan Duro, defendió la actuación del ejecutivo y situó el origen del problema en decisiones de anteriores mandatos y en la situación financiera de la empresa concesionaria. Calificó de “verdadeira e moi desagradable sorpresa” la renuncia de la multinacional Eulen a formalizar el contrato cuando ya había sido adjudicataria. Según explicó, la empresa justificó su decisión en la deuda salarial acumulada por ServiPlus y en el procedimiento judicial abierto por la representación sindical para reclamar la aplicación de otro convenio colectivo.

Duro aseguró que en el momento de la licitación no existía “débeda salarial certa, vencida e esixible” que pudiese trasladarse a los licitadores y defendió que el Concello actuó reteniendo más de 180.000 euros en facturas para garantizar el pago a la plantilla. El edil confirmó que el gobierno ha acordado con ServiPlus la cesión de los derechos de cobro para abonar directamente las nóminas adeudadas, a falta de la aceptación individual de cada trabajador. “A nosa prioridade sempre foi manter o servizo e saldar as débedas”, sostuvo, reiterando sus disculpas a los afectados.

En caso de que Os Ventos renuncie, avanzó que habría que iniciar una nueva licitación, mientras se estudian “todas as posibilidades” desde el punto de vista técnico y jurídico. Y rechazó las acusaciones de inacción: “Aquí hai un goberno tomando decisións dentro das ferramentas legais dispoñibles”.

La oposición habla de “falta de diligencia” y exige un plan alternativo

La concejala no adscrita Mercedes Rosón describió la situación de la plantilla como “extremadamente delicada” y elogió su “gran devoación de servizo público”. A su juicio, el gobierno “non estivo á altura”, denunció falta de diligencia y transparencia y recordó que ya había alertado del problema en diciembre de 2024.

Desde el grupo socialista, Marta Abal reconoció que la renuncia de Eulen fue una sorpresa, pero sostuvo que “non se tiña que ter chegado ata aquí”. Aunque celebró el avance en la cesión de cobro para pagar salarios, exigió un “plan B” si fracasa la adjudicación a Os Ventos, poniendo como ejemplo soluciones adoptadas en el Concello de A Coruña.

Por su parte, el concejal popular José Manuel de la Fuente fue especialmente duro. Afirmó que la comparecencia llega “con dous anos de retraso” y habló de “xestión indolente”. Preguntó directamente si el concejal prometió dimitir si el contrato no estaba formalizado antes de final de 2025 y acusó al gobierno de dejar a los trabajadores en una situación de “abandono total e absoluto”.

Municipalización en debate

En su segundo turno, Duro negó presiones a la plantilla y defendió que el Concello no puede pagar directamente salarios de una empresa privada sin seguir los procedimientos legales. También cuestionó la viabilidad inmediata de una municipalización del servicio y pidió a los grupos que no “enreden” con propuestas que requieren complejos informes técnicos.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, cerró el debate respaldando al concejal y reiterando las disculpas “primeiro a traballadores e traballadoras afectadas por esta cuestión, tamén ás persoas usuarias”. Subrayó que la situación se desencadenó tras la renuncia de Eulen y aseguró que el gobierno seguirá evaluando soluciones con los servicios jurídicos y técnicos municipales.

Noticias relacionadas

Mientras tanto, la red de centros socioculturales continúa parcialmente paralizada y decenas de trabajadores siguen pendientes de cobrar cinco nóminas. El desenlace depende ahora de que prospere la cesión de deuda para abonar los salarios y de que la nueva adjudicación, que previsiblemte se resolvería hoy, no vuelva a frustrarse.