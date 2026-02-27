Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Llegamos a tener más de 2.000 pares de zapatos»

Puri Boutique, ubicada en el número 52 de la rúa da Caldeirería, cerrará este viernes sus puertas de forma definitiva por la jubilación de su propietaria, Purificación Cajaraville Cardama, conocida como Puri, que finaliza una etapa de más de 20 años en un negocio situado en una de las calles más emblemáticas del casco histórico de Santiago. «Abrimos en 2005. Empezamos vendiendo bolsos y maletas, y poco a poco fuimos incorporando zapatos y complementos de fiesta. La acogida fue muy buena, y estoy muy agradecida a Santiago por todos estos años en la tienda. Siempre me ha gustado vender, y desde el principio he apostado por los artículos de calidad. Hubo épocas en las que llegamos a tener más de 2.000 pares de zapatos a la venta», afirma Puri, nacida en Lestrove, aunque afincada en la capital gallega desde hace años.

Subraya que desde «muy pequeña» ha estado ligada al comercio. «Empecé con mi padre en el bazar que tenía en Padrón, y en 1991 abrí mi primera tienda, que también este viernes cerrará sus puertas. Este es un sector muy complicado y ahora ha llegado el momento de jubilarse y comenzar una nueva etapa», relata en conversación con EL CORREO GALLEGO, a solo unas horas de bajar la persiana de forma definitiva.

Comercio 'online'

Y después de toda una vida vinculada al sector, pone el foco en la dificultad de competir con el comercio online. «Nosotros vendemos a través de Internet, pero en un porcentaje muy pequeño; trabajamos mucho más en tienda, y no es fácil mantenerse en el contexto actual, en el que cada vez se compra más por Internet», destaca la propietaria de Puri Boutique, que hace casi un mes colgó en el escaparate de la tienda el cartel de Liquidación de stocks. Desde entonces, afirma, han vendido «muy bien». «Suele pasar cuando la gente se entera de que vas a cerrar. Estuvimos a tope estas últimas semanas», describe Puri, antes de incidir en que también ha ayudado el hecho de que zapatos que «cuestan 150 o 175 euros se puedan adquirir en este periodo de liquidación por 29 euros».

Ya con la mirada puesta en el futuro y descartado el relevo en la familia, puesto que sus dos hijos ya «tienen sus trabajos como ingenieros», señala que le gustaría que el local continuara como comercio. «Esta es una calle muy bonita, situada muy cerca de la Catedral y de la Praza de Abastos, con mucho movimiento de turistas y peregrinos en gran parte del año», indica Puri, quien, no obstante, apunta que «cada vez hay menos comercios, y son muchos los que han cerrado en los últimos tiempos».

Goteo de cierres

El adiós de Puri Boutique, tras 21 años en A Caldeirería, es una muestra más del goteo de cierres en el comercio de Santiago, y en muchas calles, tanto del casco histórico como del Ensanche, se multiplican los locales sin actividad.