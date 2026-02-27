Las asociaciones de vecinos alertan del "incremento de tráfico de drogas" en Santiago

Reactivación del narcotráfico en la zona del Banco do Pobre y el entorno del Hospital Clínico, venta de drogas en colegios de la zona de Lamas de Abade, narcopisos o tráfico en lavabos de determinadas discotecas "que alcanzan niveles que no se ven ni en las grandes discotecas de Madrid". Este es el panorama que han descrito esta mañana los representantes de la Cordinadora de Asociaciones Vecinales de Santiago a la alcaldesa Goretti Sanmartín. En un encuentro en el que también estuvieron presentes la tenenta de alcaldesa, María Rozas, el concelleiro de Mobilidade e Convivencia, Xan Duro, la edil de Relacións Veciñais, Pilar Lueiro y representantes de la Policía Nacional y Local, los vecinos reclamaron medidas ante el "incremento del tráfico de drogas en la ciudad".

A través de un comunicado, la coordinadora explicó que Sanmartín se ha comprometido a convocar una reunión con el delegado del Gobierno y la Comisaria de la Policía Nacional y también a contactar con el juez decano y con la Fiscalía para "coordinar las acciones necesarias para mejorar el control del narcotráfico". Durante el encuentro los representantes vecinales recordaron que la asociación de Angrois ha denunciado desde hace tiempo "la venta de drogas a los chavales de los colegios" en el entorno de Lamas de Abade. También alertan de la reactivación de tráfico en el Banco do Pobre, una situación que había mejorado tras la movilización vecinal de principios del año pasado. Según indican en el comunicado, vuelve a afectar a la "zona de Santa Marta, incluido el hospital donde los drogadictos campan a sus anchas lo que hace que especialistas de Radiología se cierren por las noches para evitar problemas".

Ocio nocturno

Los vecinos también denuncian problemas relacionados con el ocio nocturno. Aseguran que se producen "peleas multitudinarias en la rúa Santiago de Chile" con "navajas y cascos de botellas rotos" e que incluso los taxis se niegan a acudir a esa calle. También aseguraron que se producen "escándalos" en la calle República Argentina e incidentes en la de Xelmírez, además de consumo de alcohol en la calle en zonas como la Rúa do Vilar o la plaza Roja. Por este motivo, los vecinos reclaman que se adelante dos horas la hora de cierre nocturno "para todos los establecimientos hosteleros como ya se ha hecho en Lugo o en A Coruña.

Narcopisos

Otra de las preocupaciones manifestadas es la de la venta de estupefacientes en pisos de edificios residenciales. La coordinadora trasladó a la alcaldesa que "provoca la coincidencia de menores" en ascensores o escaleras y que en algunos casos "derivan en amenazas a la seguridad de los residentes, escándalos, discusiones, peleas e intentos de incendio". Además, denunciaron la existencia de edificios ocupados por personas drogadictas que también venden en la Algalia de Abaixo. Las asociaciones vecinales demandan crear una oficina municipal de asesoramiento para las comunidades de vecinos de edificios con estos problemas o con pisos dedicados a la prostitución, en colaboración con el Colegio de Abogados. Sanmartin se comprometió a "adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las comunidades de vecinos en los que hay problemas de tráfico de drogas", indica el comunicado.

Prevención

La coordinadora de asociaciones vecinales de Santiago demandó , además, un plan integral contra la droga y las adiciones. Consideran que tras el traspaso de la Unidade Municipal de Atención a Drogodependientes (UMAD) al Sergas se "hace necesario poner en marcha acciones sociales para la prevención de las adicciones".