El catedrático de la USC Luis Miguel Varela, nuevo presidente de una red de universidades y entidades europeas y asiáticas

El catedrático del área de Física de la Materia Condensada de la USC, Luis Miguel Varela Cabo, acaba de ser elegido presidente de la Silkway Network, una red internacional de universidades, instituciones académicas y socios no académicos que promueve la cooperación en investigación, docencia y formación internacional entre Europa y Asia, inspirándose en la histórica Ruta de la Seda como símbolo de intercambio cultural y científico.

La elección tuvo lugar este viernes en la III Asamblea de la Silkway Network, que se celebra en Turín (Italia), donde se revisaron las actividades del año pasado y se abordaron cuestiones estratégicas para los próximos dos años, como la expansión de la red hacia India y, potencialmente, hacia América Latina a través de las instituciones españolas, así como el fortalecimiento de las relaciones con institutos internacionales de los estados miembros.

La delegación de la USC estuvo encabezada por el profesor Jorge Sacido Romero, del Departamento de Filología Inglesa y Alemana, quien continuará como miembro del Steering Committee de la red. Luis Miguel Varela sucede en el cargo al profesor Maurizio Acciarri, de la Università degli Studi di Milano-Bicocca, quien seguirá desempeñando la función de vicepresidente.

¿Cuáles son los objetivos de esta red de universidades?

El objetivo de la Silkway Network es fomentar la colaboración académica y multidisciplinaria mediante programas conjuntos de doble y múltiple titulación, programas internacionales de doctorado, movilidad de estudiantes y profesorado, y proyectos de investigación orientados a afrontar retos globales contemporáneos.

La red fue fundada y está coordinada por la Università degli Studi di Milano-Bicocca y la Universidade de Santiago y cuenta con la participación de diversas instituciones europeas y asiáticas, entre ellas: Baku Higher Oil School, Eurasian National University, Fondazione Collegio delle Università Milanesi, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Aveiro, University of International Business, además de otros socios académicos y organizaciones públicas y privadas.

Sus áreas de actividad incluyen geopolítica y demografía, finanzas, gestión y derecho, energía y medio ambiente, infraestructuras y conectividad, así como teoría, cultura y política, promoviendo un enfoque holístico e interdisciplinario. La red también organiza escuelas de verano y seminarios internacionales que facilitan el intercambio académico y cultural, y participa en iniciativas como Erasmus+ para impulsar la formación en energías renovables, eficiencia energética, economía circular y emprendimiento sostenible, reforzando así la internacionalización educativa y la cooperación académica intercontinental.