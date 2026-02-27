Charla sobre la Revolución de los Claveles con Tereixa Constenla en el Casino de Santiago el martes 3 de marzo

El trío de ensayos ganadores del premio Encontros de Compostela de reflexión e pensamento incluye estos libros: Abril é un país, de la periodista gallega Tereixa Constenla; España: el pacto y la furia, del periodista catalán Enric Juliana; y La depresión es la pérdida de una ilusión, del psiquiatra argentino J. D. Nasio.

Charlas en Santiago

Y cada volumen genera una charla en el Casino de Santiago, cuya asociación cultural impulsa este certamen con la colaboración de la Consellería de Educación. Así, tras la visita de Juliana el pasado 20 de febrero, el martes 3 de marzo, a las 19 horas, ofrece una conferencia Tereixa Constenla , y el 15 de abril lo hará Nasio, citas ambas con entrada libre.

Durante la rueda de prensa que dio a conocer estos premiados, el veterano periodista gallego Fernando Salgado, habló del citado ensayo de Constenla, editado en gallego por Kalandraka: «Ya parecía todo contado sobre esa revolución lusa, pero Constenla demuestra que todavía quedaban rincones oscuros por contar y lo hace a través de un libro maravillosamente escrito, algo que no sorprende a quienes ya leíamos sus columnas.

Noticias relacionadas

Arriba: Juliana, Constenla y Nasio. Abajo, presentación del fallo en el Casino de Santiago. / C. / Santi Alvite

Galardón "necesario"

Su libro subraya que aquella fue una revolución de carácter popular que conmocionó mucho a cierta generación», dijo sobre una autora natural de «de Arca, A Estrada», como reivindicó su paisano, el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, colaborador de este certamen. Además, el político estradense alabó la puesta en marcha de estos galardones «porque hoy día hacen falta foros de reflexión y encuentros como este».