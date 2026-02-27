El equipo del Cimus que ha logrado un hito investigador en cáncer, ejemplo de la "Galicia calidade baseada no coñecemento"

Ejemplo "desa idea da Galicia calidade que queremos construir para o futuro", así definió este viernes el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, el trabajo del grupo de Genomas Móviles del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas de la USC liderado por el profesor José Tubío sobre la alteración que provocan en el genoma de algunos tumores cancerígenos los genes saltarines incluso varios años antes de que se diagnostiquen, lo que abre la vía a nuevas investigaciones sobre futuras terapias, y que acaba de ser publicado en la prestigiosa revista Science.

En un acto en el Cimus con motivo del reconocimiento internacional a este trabajo, el titular de Educación consideró que "para Galicia é un orgullo ter un investigador Oportunius como Tubío, na primeira liña mundial no ámbito da biotecnoloxía" y, tras destacar que "Galicia leva moito tempo apostando pola investigación, pola ciencia", recordó que el Cimus es uno de los centros más prestigiosos y que forma parte de la red Cigus, además de ser unidad de excelencia María de Maeztu.

Talento investigador en I+G+i

Román Rodríguez apostó por aprovechar el conocimiento "para mellorar os servizos públicos, a sanidade, pero tamén a nosa economía, chegando a crear un sector empresarial en torno á ciencia", puesto que "unha parte da Galicia do futuro ten que basearse no coñecemento dos fitos estratéxicos na ciencia", y apuntó que este proyecto es "a mostra do gran talento investigador que posúe a I+G+i", y en el que desde la Xunta se apuesta con iniciativas como el programa Oportunius o el apoyo a la Red Cigus, así como el respaldo a la carrera investigadora desde las etapas iniciales hasta el final.

Mejoras en el respaldo a la carrera investigadora

La vicerrectora de Política Científica de la USC, Pilar Bermejo, transmitió sus felicitaciones a todo el equipo, así como a las entidades que han contribuido a apoyar la investigación y puso en valor la captación de fondos por parte de la Universidade de Santiago en convocatorias competitivas, pero también admitió que el respaldo a los investigadores todavía no es perfecto y que hay que seguir trabajando para mejorar, y puso como ejemplo el caso de Sonia Zumalave, primera autora del estudio ahora publicado, sobre la que recordó que foi encadeando contratos de investigación e tivo tamén épocas de paro".

Mostró su orgullo y el de la USC por el hito alcanzado por este grupo del Cimus, así como por "ser galega e vivir en Galicia, neste recuncho de España, desde onde brillamos de vez en cando con estes temas".

La AECC, con la investigación frente al cáncer

En la presentación de los resultados de este trabajo, además de los miembros del equipo liderado por Tubío, también intervino el vicepresidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer, Carlos Lamora, quien aseguró que para la AECC "es un día emocionante y me siento sumamente responsabilizado porque represento a más de 50.000 socios y 2.500 voluntarios de la entidad en Galicia, gracias a cuya generosidad y de la sociedad civil se consigue que nosotros podamos invertir más de 40 millones al año en investigación oncológica en España".

Mencionó entre muchos otros los catorce proyectos con 1,8 millones de euros en financiación en la provincia, y resaltó que los investigadores "pertenecéis a la gran familia de la AECC, hay muchísima gente pendiente de vosotros, animándoos a que sigáis con vuestro trabajo y vuestro sacrificio", y les dio las gracias por "un trabajo excepcional".