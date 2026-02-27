Fin del conflicto por el convenio de autobuses en Santiago: ya no habrá huelga al entrar en vigor el de eficacia limitada

La negociación entre los sindicatos y patronal para alcanzar un nuevo convenio del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña ha concluido tras semanas de largas e intensas reuniones.

Este viernes tuvo lugar una nueva y última reunión en el Consello Galego de Relacións Laborais, en Santiago. La cuestión era si aceptarían la propuesta de la patronal o si optarían por continuar negociando con la CIG, tal y como se lo había solicitado formalmente. Finalmente, CCOO no se pronunció sobre ninguna de las dos opciones. Como consecuencia, se hará efectivo el convenio de eficacia limitada propuesto por UGT.

Así lo ha confirmado en conversación con EL CORREO GALLEGO, Hugo Antunes, delegado sindical del transporte urbano en Santiago, quien asegura que "era o agardado". Tras el encuentro, se sienten "decepcionados". "Dende a CIG tendeuse a man a calquera negociación para o desbloqueo e deixáronnos sós facendo caso omiso ao persoal e aceptando todo o que a patroal dixo", manifiesta.

Sobre los siguientes pasos a dar, Antunes detalla que "cada traballador terá que pedir á sua empresa particularmente que se lle aplique o convenio de eficacia limitada, pero poderá haber quen non o o solicite e deste xeito aplicaríaselle o convenio antigo que xa leva tempo caducado". A principios de febrero, el 70% de los trabajadores del sector habían dicho no a un preacuerdo alcanzado entre la patronal y los sindicatos UGT y CCOO.

De esta manera, no volverán a celebrarse más jornadas de huelga tras los paros convocados a lo largo del mes de diciembre y enero que han afectado notablemente al tráfico de Santiago al no disponer de servicios mínimos del transporte urbano ni tampoco del interubano y del transporte escolar.