Sin esclarecer las circunstancias del atropello mortal en la Vía Edison de Santiago: la investigación sigue abierta y judicializada

El atropello mortal registrado este jueves en la Vía Edison, a la altura del número 19, en el polígono del Tambre, en Santiago, ha quedado ya judicializado mientras avanzan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

La Policía Local, tras completar la inspección ocular en el lugar de los hechos, continúa ahora con la recopilación de datos y pruebas para tratar de reconstruir con precisión la secuencia del accidente. Según las primeras informaciones, el atropello no se produjo en un paso de peatones, pero todavía no están claras las circunstancias exactas en las que se produjo el impacto, según señalaron a este medio fuentes policiales.

La víctima es un hombre nacido en 1970, de 55 años, que fue arrollado por un turismo, concretamente un Seat León de color negro. Los investigadores tratan de determinar si el hombre estaba cruzando la vía en ese momento o cuál era exactamente su posición cuando fue alcanzado por el vehículo. El conductor del turismo no ha sido detenido ni figura como investigado en relación con estos hechos.

El fallecido fue trasladado para la práctica de la autopsia, que deberá determinar con exactitud las causas de la muerte, mientras el juzgado se ha hecho cargo del caso. La investigación permanece abierta a la espera de que se puedan aclarar todos los extremos del siniestro.