La exposición que recuerda que Galicia «ten catro estacións»

«Aínda que ás veces parece que en Galicia só temos unha estación, máis logo do inicio deste 2026 con tanta choiva, esta exposición lémbranos que temos catro estacións». Así empezó este jueves el conselleiro de Cultura, José López Campos, su intervención en Santiago la apertura de la muestra Las estaciones del año en el arte gallego de los siglos XX y XXI, abierta en el Museo Centro Gaiás (2ª planta), y de entrada libre.

Grandes protagonistas

Tras un nacer de año en Galicia con el enero más oscuro de los últimos 30 años, conviene recordar que cada 12 meses el paisaje ofrece cuatro estaciones. Y lo subraya esta recopilación de algo más de 80 piezas y protagonismo para grandes personalidades del mejor arte de la historia en Galicia: Castelao, Eugenio Granell, Laxeiro, María Antonia Dans, Manuel Abelenda, Luis Seoane, Manuel Vilariño, Francisco Leiro, Antón Lamazares, Urbano Lugrís, Manolo Paz, Berta Cáccamo o Menchu Lamas, entre más partícipes. Conviven con otros nombres del arte contemporáneo como Sergio Marey o Eduardo Valiña, agrupados bajo la visión de Mónica Alonso, comisaria que da al espacio expositivo una singularidad basada en un significativo uso del color en sintonía con otoño, invierno, primavera y verano.

Una de las piezas durante la visita posterior del conselleiro de Cultura tras el acto inaugural. / Rocío Cibes

La anécdota con Manuel Viñariño

«Esa es la Galicia Atlántica, una Galicia universal... Para hacer esa foto tuve que esperar a que la marea quedase muy baja». Esa frase del coruñés Manuel Vilariño, Premio Nacional de Fotografía en 2007, fue una de las muchas que ayer salpicaron la visita coral posterior al acto de apertura, que juntó a cerca de 200 personas en el Gaiás y donde Vilariño improvisó esa sentida explicación de la foto en gran formato que aporta a la muestra. Es una estampa en blanco y negro de la famosa playa de arena negra de la zona de Cariño/Cedeira. «Está cerca de la Serra da Capelada, una zona muy bonita para hacer senderismo», indica a este diario otro de los artistas presentes en la exposición, Juan Lesta, un referente en Galicia al hablar de videoinstalaciones.

Un prado de Sarria en Compostela

Otra de las piezas que hizo detenerse a la comitiva inaugural está firmada por Edu Valiña, lucense asentado en Compostela y autor de Esfollarse (2000-2025), pieza donde un mar de hojas de millo igual crea un vestido que una esquina hecha del prado de Sarria y de Páramo (el material usado procede de ahí) trasladado hasta la capital gallega, instalación que se completa con música creada por el teense Mondra (Martín Mondragón), nombre relevante dentro de la escena gallega neo folk.

Visitas guiadas e inmersivas

Mónica Alonso indicó en su presentación que en fechas por revelar se hará una tanda de visitas de cariz inmersivo donde las personas participantes vestirán batas monocromas para sentir de modo singular el contraste con las paletas de color de las obras agrupadas en sintonía con la primavera y el verano, y otras de alma invernal y otoñal. En el paseo entre las piezas hay dos paradas que refuerzan el simbolismo: «Hai dúas cabinas, unha de calor e outra de frío», explicó la comisaria.

La web www.cidadedacultura.gal ofrece ya la opción de inscribirse en las visitas guiadas comentadas gratuitas hoy, el domingo 1 de marzo, el jueves 5 y el domingo 8, siempre a las 17 horas.

Colecciones que colaboran

Atardecer en Samil, obra de Manuel Abelenda (A Coruña, 1889- 1957), sirve de base para el cartel y la señalética de esta exposición multiformato (pintura, escultura, fotografía, arte sonoro como una pieza de Berio Molina basada en sonidos del Pico Sacro, vídeo, instalaciones...) «pensadas ó detalle para que na visita podamos sentir a primera, o verán, o outono e o inverno», subrayó en su discurso la directora gerente de la Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez.

Santos, Quintana Martelo, Lorenzo, López Campos, Alonso, Vázquez y Otero, entre más partícipes. / Rocío Cibes

Las estaciones del año en el arte gallego de los siglos XX y XXI abre hasta el 6 de septiembre y compila obras de colecciones de arte públicas y privadas, gracias a la colaboración de Afundación (Abanca) y las fundaciones María José Jove, Luis Seoane y Eugenio Granell, así como del CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea), el Museo de Belas Artes da Coruña, el Museo de Pontevedra, el Museo Provincial Lugo o las galerías Nordés (de A Coruña; la única de Galicia que este año estuvo en la feria internacional Arco) y Trinta (Santiago).