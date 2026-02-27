Lleno en la presentación en Santiago del libro de José Antonio Pérez

Un lleno con algo más de un centenar de personas abrigó ayer en Santiago la presentación de Disfraces, libro escrito por el periodista padronés José Antonio Pérez, que estuvo acompañado en la mesa por el magistrado José Antonio Vázquez Taín, y el responsable de la editorial compostelana Bolanda, Antonio Couto.

Nuevo enfoque

Disfraces aborda varios detalles inéditos de dos de los sucesos más sonoros de los últimos años: el Caso Asunta y el robo del Códice Calixtino, a cuya cobertura periodística el autor dedicó mucho tiempo con fuentes e investigaciones que aquí le permiten dar un nuevo enfoque sobre ello.

«Non sei si pola crise económica da década do 2010 ou por outra causa, esos dous sucesos foron parte dun tempo moi negro en Galicia, de moitos sucesos duros seguidos», dijo el autor.

Autor premiado

En las 207 páginas de Disfraces, José Antonio Pérez, curtido periodista gallego galardonado con el premio Ortega y Gasset por un trabajo coral junto a Alfonso Freire, Benito Leiro y Elisa Lois, «revela una nueva perspectiva y aporta documentación inédita para responder una pregunta crucial: ¿por qué personas aparentemente normales un día deciden ponerse el disfraz de delincuentes... sin motivos?». «Ambos son sucesos inexplicables para alguien que conoce bien el entorno familiar y social en que se producen, alguien que tras seguir atentamente el desarrollo de esos sucesos, encuentra curiosos paralelismos con la serie televisiva Fargo, donde también gente corriente se ve implicada en situaciones excepcionales», señalan desde Bolanda.

Piropos

En la presentación del libro, el magistrado Vázquez Taín destacó el trabajo periodístico que se plasma en sus páginas: «O libro gustoume moito, o lei dúas veces, a segunda de corrido porque despois de todo o tempo pasado, agora cun pouco de perspectiva penso que son as mellores reflexións que atopei sobre o roubo do Códice Calixtino e o Caso Asunta», dijo.

La presentación de Disfraces en Santiago, hecha este jueves en el Hotel Monumento San Francisco (en el salón Cimabue), precede a otra que tendrá lugar en Padrón en fecha por concretar.