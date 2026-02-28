Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 28 de febrero, en Santiago?

Baldur Brönnimann: «En este concierto especial por los 30 años tendremos varias sorpresas e invitados»

Real Filharmonía de Galicia. El Auditorio de Galicia ofrece, a las 20.30 horas, con entradas a 15 euros, un concierto donde la Real Filharmonía de Galicia (RFG) celebra sus 30 años, cita presentada ayer en un desayuno informativo con la prensa por el director titular y artístico de esta orquesta pública asentada en Santiago, Baldur Brönnimann. «Ofreceremos un programa sorpresa, un hecho que hay que celebrar porque en el mundo de la música clásica hay muy pocas sorpresas, pero pensemos que en la época en la que se escribieron muchas de nuestras grandes obras, el público tampoco sabía lo que iba a escuchar;y lo que haremos en este recital especial es algo similar... Se trata de presentar el impacto que ha tenido la orquesta en Galicia a lo largo de 30 años», indicó Brönnimann. Y añadió:«Aparte de obras destacadas, vamos a tener también a un par de personas importantes en la historia de la orquesta como invitadas, y haremos una referencia al maestro Helmuth Rilling», dijo en alusión al reciente fallecimiento de quien fuera el primer director de la RFG entre 1996 y 2000. «España está entre el top 10 de países que más música clásica escucha en Spotify, pero eso no se traslada necesariamente a audiencia que escucha conciertos en directo, según las cifras del Ministerio de Cultura, de modo que ahí hay un trabajo que debemos hacer, hay que adaptarnos a los tiempos actuales y eso implica cambios», subrayó.

Pequefilmes 2026 convierte al Gaiás en la capital del cine infantil

Público familiar. El festival Pequefilmes cumple 10 años y vuelve al Gaiás tras la apertura de ayer para ofrecer el mejor cine infantil en la Cidade da Cultura. La programación se organiza en tres salas diferenciadas por edades recomendadas y tiene además talleres. Las entradas cuestan 3 euros para una programación con más de 80 cortos procedentes de más de 20 países. Pequefilmes también brinda una selección de películas proyectadas en las últimas ediciones del Festival Clermont-Ferrand y de una selección de los filmes más premiados a lo largo de las diez ediciones del festival, que suele tener un promedio de dos mil asistentes y que en la presente edición podría superar esa cifra de seguimiento.

Propuestas con Abián Díaz, Sarabela Teatro y Chévere

El humorista Abián Díaz llega a Santiago con su espectáculo Show patético, en el Auditorio Abanca (20 h.; entradas a 15,80 €). A las 20.30 h., en el Principal (20:30 h.; 12 euros), Sarabela Teatro ofrece O Dragón de Ouro. Y en la Zona C, a las 12 h., charla de Chévere con entrada libre para hablar sobre su obra Ictus.