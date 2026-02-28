La Unidad de Electrofisiología del CHUS, entre las cinco mejores de España

Con una prevalencia del 3,3% en el área sanitaria compostelana y 14.880 pacientes con fibrilación auricular, de los que el año pasado fueron diagnosticados 1.375, la cifra de afectados se ha ido estabilizando «froito dos esforzos na súa prevención», según destaca el cardiólogo responsable de la Unidad de Electrofisiología del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, Javier García Seara.

Unidad que, como apunta, mantiene en una posición de liderazgo asistencial al Clínico en el abordaje de esta enfermedad, puesto que «os avances tecnolóxicos e a dotación estrutural no noso centro permiten continuar cun alto volume de pacientes que se benefician da ablación de FA, o que nos sitúa entre os cinco mellores centros hospitalarios de España».

Proceso asistencial integrado

Organizadora del XI Simposio Santiago sen FA que se celebra hasta hoy en Santiago, destacados expertos nacionales e internacionales analizan los últimos avances en el tratamiento de la arritmia sostenida más frecuente en nuestro entorno. Entre esas mejoras, las obtenidas con la actualización del Proceso Asistencial Integrado de Atención a FA al incorporarse la consulta electrónica, en un procedimiento en el que intervienen, además de cardiología, otras especialidades médicas como neurología, hematología, medicina interna, atención primaria, urgencias hospitalarias y farmacia, junto a enfermería en atención primaria y cardiología.

Los participantes en esta cita abordarán también los primeros resultados de la incorporación de una nueva tecnología en ablación de fibrilación auricular, denominada electroporación, gracias a la que se han acortado los tiempos de los procedimientos, lo que permite realizar un mayor número de intervenciones con la misma eficacia y mayor seguridad.

A ello se suma la actualización del manejo de las comorbilidades en el paciente tras ser aprobadas las nuevas guías de práctica clínica de la Sociedad Española de Cardiología de 2024.

Proyecto pionero de rehabilitación cardíaca en Santiago

El encuentro en el Clínico también será el marco en el que se presenten los primeros datos del proyecto Rehab-AF, que ofrecerá un tratamiento de rehabilitación cardíaca pionero en España para todos los pacientes sometidos a ablación de FA y portadores de comorbilidades. Un proyecto que desarrollan conjuntamente las unidades de Electrofisiología y Rehabilitación del Servicio de Cardiología con el de Medicina Física y Rehabilitación del área sanitaria compostelana.

También se divulgarán los avances conseguidos con los proyectos de investigación cardiovascular en fibrilación auricular liderados por Cardiología de Santiago.

El simposio fue inaugurado este viernes por el director asistencial del CHUS, Javier Ventosa; el líder del grupo de Investigación en Cardiología del IDIS, José Ramón González Juanatey, y el responsable de la Unidade de Electrofisiología, Javier García Seara.