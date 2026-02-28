Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Contrato da augaAmesCEIP Apóstolo SantiagoCasco históricoTráfico de drogas
instagram

Debate plenario

Ciclo integral da auga: Sanmartín vai contra a abstención do PP

Os populares apoiaron na comisión que o asunto se debatese no pleno pero na votación decidiron absterse e a concesión rexeitouse

O edil Xan Duro e a alcaldesa Goretti Sanmartín en rolda de prensa

O edil Xan Duro e a alcaldesa Goretti Sanmartín en rolda de prensa / Concello

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, compareceu este venres en rolda de prensa no Pazo de Raxoi para dar conta de diversos asuntos de actualidade, coma o contrato do transporte urbano ou dos Centros socioculturais, e aproveitou tamén para falar da proposición para que o contrato da auga fose concesión, como decidiu por maioría (PP e PSOE) a comisión especial para o seu ciclo integral.

Sanmartín criticou do Partido Popular e do seu voceiro en Raxoi, Borja Verea «como exerce a representación da veciñanza, impedindo calquera solución». Referíase así a rexedora á abstención do PP, que pola contra si votou na comisión especial da auga a favor de que se debatese no pleno o modelo de concesión, e non a xestión mixta que promovía o goberno.

A proposta saiu rexeitada cos votos a favor de PSOE e non adscritas (6 concelleiros), cos votos en contra do goberno local (6 edís do BNG e dous de Compostela Aberta) e 11 abstencións, as do Partido Popular. Para a alcaldesa «o PP sacou a careta» e «Verea só fala de si mesmo», en referencia ás palabras do propio voceiro popular que asegurou no debate que «cando sexa alcalde en 2027» licitara o contrato da auga como concesión.

A alcaldesa asegurou que o seu executivo «non imos permitir que usen todo para culpar o goberno» e recalcou que o seu equipo «non desistimos» na tarefa de sacar adiante este importante contrato, para mellorar unha rede obsoleta e que non abastece áreas do rural. «Non desistimos, nesta e noutras cuestións, de tomar iniciativas sempre co mesmo obxectivo de que este Concello funcione, que sexa un bo lugar para vivir».

Noticias relacionadas y más

Mentres, nas súa redes sociais, o edil Borja Verea afeáballe á rexedora que non tivese votado a favor da concesión que, pese a non ser o modelo defendido polo goberno, foi o que se levou a pleno. Se o BNG votase a favor da concesión, a medida tería sido aprobada con 12 votos a favor, dous en contra e 11 abstencións, as do PP.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents