Elecciones USC: Crujeiras y Flores inician la ‘carrera final’ hacia el Rectorado

Rosa Crujeiras o Maite Flores. En menos de dos semana, una de las dos catedráticas se convertirá en la primera rectora de la Universidade de Santiago y de Galicia.

Este viernes, ambas iniciaron la segunda campaña, cuyo objetivo es buscar más apoyos tras la primera vuelta, en la que Crujeiras logró 985 votos ponderados, lo que supone un 41% de respaldo, mientras que Flores obtuvo 536. Quedaron fuera María José López Couso, con 503 sufragios, y Alba Nogueira, con 380.

La catedrática de Estadística eligió el campus de Lugo para arrancar la segunda vuelta, señalando que «é hora de facer o máis importante: traballar centro a centro, escoitar, dialogar e compartir propostas coa comunidade universitaria». Hasta el lunes 9 de marzo, cuando concluye oficialmente la campaña, la candidata mantendrá reuniones con diferentes grupos de trabajo, abiertas a la participación de todos los sectores universitarios. «Queremos construír, entre todas e todos, o mellor goberno posible para a USC», afirmó.

Crujeiras destacó que la campaña llega «con moitos ánimos e coa vontade de seguir dialogando, de seguir escoitando a toda a comunidade universitaria que nos manifestou un amplísimo apoio na primeira volta».

El próximo lunes 2 de marzo se reunirá en Santiago con los grupos de trabajo en Matemáticas, Biología y en la Escola Politécnica Superior de Enxeñaría.

El inicio de campaña de Flores fue en el Edificio Roberto Novoa Santos. / Cedida

Por su parte, la catedrática de Óptica Maite Flores aprovechó este viernes su acto de apertura de la segunda vuelta de la campaña electoral, celebrado en el Edificio Docente Roberto Novoa Santos, para reclamarle a Rosa Crujeiras «máis transparencia» y que «deixe de xogar ás agachadas co profesor Luis Míguez».

Noticias relacionadas

«A transparencia non só hai que predicala e pedila, senón que hai que practicala, e Rosa Crujeiras debe aclararlle antes do vindeiro día 11 á comunidade universitaria se ten pensado rescatar ao profesor Míguez como secretario xeral», manifestó Flores, quien le pidió el voto «a toda a comunidade universitaria para construír unha universidade de maior prestixio nacional e internacional, que lidere o progreso social, que xere coñecemento e cultura, que forme egresados que van liderar a sociedade e que mellore as súas infraestruturas en colaboración cos concellos de Santiago e Lugo».