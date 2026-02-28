Un estudiante de Santiago logra el oro en las olimpiadas nacionales de FP
Entre los ocho gallegos premiados hay otro alumno compostelano que alcanzó el bronce
Dos estudiantes de centros compostelanos fueron premiados en la competición Spainskills de Formación Profesional, que se celebró del martes 24 de febrero al sábado 28 en el Ifema de Madrid.
Héctor Sánchez Bellón, del CIFP Politécnico de Santiago, ha obtenido el oro en la especialidad de Tecnología del automóvil, mientras que Muíño Martínez, del IES San Clemente, logró el bronce en la competición de TIC y Administración de sistemas en red.
Estos son los otros gallegos premiados
A mayores, otros seis alumnos gallegos de FP han conseguido llevarse una medalla del campeonato. Manuel Prada Palmeiro, alumno del CIFP Someso de A Coruña se ha subido a lo más alto del podio en la categoría de Tecnología de vehículos pesados.
Por su parte, Xoel Teijeiro Prado y Abraham Martín Corral, estudiantes del CIFP Politécnico de Lugo, recibieron la medalla de plata en la sección competitiva de Mecatrónica, mientras que Mateo Lema Villar, del CIFP Paseo das Pontes (A Coruña), también quedó segundo en Panadería.
Los bronces recalaron en Radoslw Lisiecki, del IES Ramón María Aller Ulloa (Lalín) y en Anxo Silva Romero, del IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez (A Estrada); en las categorías de Desarrollo web y Ebanistería, respectivamente.
Representantes de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, encabezados por la directora general de FP, Eugenia Pérez, acompañaron a los equipos participantes en la competición durante estos días y aprovecharon para felicitar a los ganadores "polo seu talento, capacitación técnica e excelencia demostrada".
