LIBROS
Francisco Narla presentará el 11 de marzo en Santiago su nueva novela, 'Ultreia', basada en El Camino
Sale a la venta ese mismo día editada en castellano por Historia (Grupo Planeta) y en gallego por Aira
Francisco Narla presenta durante la segunda semana de marzo en Santiago su nueva novela, titulada Ultreia, obra que estará disponible a partir del 11 de ese mismo mes, editada en castellano por Historia (Grupo Planeta) y en gallego por Aira
Estreno nacional
Francisco Narla, que suma ya una docena de libros editados, visita Santiago el miércoles 11 de marzo para presentar Ultreia, libro que su sello define como "un retrato de los cimientos de la futura Europa, en cuyas páginas el autor entrelaza historia y leyenda en una trama de lucha y esperanza en el esplendor y la oscuridad del medievo".
Esa cita será la primera de sus presentaciones a nivel nacional, optando por Compostela porque la obra está basada en El Camino y ambientada en la ciudad. Ese encuentro de Narla con la prensa incluirá además a varias personas del sector de las librerías compostelanas.
Su visita sobresale dentro de las citas con el mundo de los libros en Santiago, agenda que también contará en marzo con la visita del autor andaluz David Uclés (el día 17), para hablar La ciudad de las luces muertas (Destino; Grupo Planeta), novela galardona durante el pasado enero con el premio Nadal (30.000 euros).
Intriga sobre Diego Gelmírez
Francisco Narla (Lugo, 1978), piloto (comandante de línea aérea) y escritor, resume así en sus redes parte del contenido de su obra: "Diego Gelmírez, uno de los grandes obispos de la historia en Compostela, artífice, en teoría, del impulso inicial de la gran catedral compostelana. Artífice en teoría de los orígenes del Camino... Sin embargo, es un hombre con rincones oscuros o al menos cuestionables. Por poner un ejemplo, durante la construcción de la Catedral él era administrador de justicia y se produjo un derrumbe. Hubo víctimas mortales y muchos heridos y él salió indemne y dijo que "Dios habría elegido a los justos y a los injustos".
Sinopsis de 'Ultreia'
La sinopsis de la novela de Francisco Narla, 'Ultreia' (616 página a tamaño 15 x 23 cm., y tapa dura con sobrecubierta) reza: "Con la excusa de construir una nueva catedral, el obispo Diego Gelmírez ahoga en impuestos a Compostela. Y no sólo financia con ellos las colosales obras del templo: también mantiene un ejército propio, engorda sus arcas personales y levanta un palacio tan ostentoso como insultante. Los únicos que pueden enfrentarse al obispo son los poderosos. Nobles, mercaderes, la reina doña Urraca y su heredero. Pero no lo hacen, luchan entre sí, rapiñan las migajas. Mientras, a los humildes, al pueblo, sólo le queda una certeza: el hambre... y la esperanza de una revuelta".
