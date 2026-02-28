Un hotel en la antigua muralla de Santiago: la apuesta de un empresario gallego con negocios en Brasil

«Aunque valoramos otras opciones, el arco de Mazarelos nos pareció un punto muy atractivo, pese a que no esté tan cerca de la Catedral». Así valora el empresario gallego José Antonio Capelo, natural de Santa Comba y con negocios hoteleros en Brasil, la elección del edificio situado en el número 9 de la rúa de Mazarelos para la apertura de un hotel con encanto en el casco histórico de Santiago.

Después de muchos meses de obras en el inmueble, que se prolongaron «más de lo previsto», señala que han acelerado los trabajos con la idea de «abrir en el mes de mayo», si bien matiza que en este tipo de proyecto no es sencillo dar una fecha exacta. Y más, subraya, teniendo en cuenta la condición histórica que atesora el edificio. «En el interior, en la planta baja, se van a dejar vistos restos arqueológicos encontrados, que serán visibles desde la recepción y escaleras, igual que parte de la muralla medieval». En este sentido, Capelo subraya que se han respetado todos los restos arqueológicos, mostrándolos e integrándolos dentro del interior del hotel. Además, agradece la colaboración del Concello de Santiago en la tramitación de todos los permisos necesarios para ejecutar el plan. «Han sido muy eficaces», incide este empresario de Santa Comba con negocio de hotelería en Petrópolis, una ciudad brasileña, destaca, «con gran actividad turística».

Características del hotel

En cuanto a las características del hotel, que estará gestionado por el hijo de José Antonio Capelo, con experiencia en el sector, dispondrá de tres plantas y bajo cubierta y albergará nueve habitaciones.

Moratoria

El proyecto para la puesta en marcha de este hotel con encanto en el arco de Mazarelos se corresponde con una de las últimas licencias para uso hotelero que se concedieron en la zona monumental tras la aprobación de la moratoria de suspensión de este uso en el Plan Especial.

Noticias relacionadas

Más actuaciones

Con la rehabilitación de este histórico edificio, el entorno de Mazarelos continúa transformando su imagen, después de que en 2023 se completasen la reforma integral del inmueble que albergó durante más de un siglo el emblemático restaurante El Asesino, situado en el número 3 de la praza da Universidade, convertido ahora en un restaurante japonés, y las obras de rehabilitación del edificio de la Xunta en el número 15 de la Praza de Mazarelos, que finalizaron en febrero de 2024 tras una inversión de casi 1,8 millones de euros.