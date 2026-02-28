Implantes de carga inmediata: una solución rápida y eficaz

Un implante dental es una prótesis hecha de titanio que se inserta en el hueso alveolar mediante cirugía para hacer la función de raíz del diente perdido. En el caso de los implantes de carga convencional, tras la colocación del mismo, el paciente pasa por un proceso de osteointegración, de tres a seis meses, tras el cual se procede a colocar la prótesis dental devolviendo al paciente la estética bucal y la capacidad de usar dicha pieza dental con completa normalidad.

En el caso de los implantes de carga inmediata, la diferencia reside en que a la hora de colocar la prótesis, en vez de esperar los meses estipulados para el proceso de osteointegración, se coloca directamente una prótesis provisional fija personalizada.

Esto asegura una función masticatoria adecuada y una estética dental mejorada desde el primer momento, especialmente en los casos de desdentado total o con afectación de zonas altamente estéticas; además de la clara ventaja de comodidad para los pacientes al prescindir de una prótesis removible, se ha comprobado que esta prótesis provisional es muy beneficiosa en la cicatrización del tejido óseo y la osteointegración del implante.

Tras la colocación de los implantes y la prótesis provisional, el paciente es sometido a revisiones periódicas para evaluar la integración del implante con el hueso. Una vez completado este procedimiento, el siguiente paso consiste en la fabricación y colocación de la prótesis definitiva, asegurando un resultado estable y duradero.

Gracias a los avances actuales, recuperar la sonrisa en menos de diez horas es posible

No estamos ante una técnica experimental, sino ante un sistema implantológico con mucho recorrido que consigue una proporción de éxitos similar a la implantología convencional. Además, proporciona unas ventajas innegables para el paciente, al reducir significativamente el tiempo de tratamiento y mejorar notablemente su calidad de vida, con un impacto funcional, estético y psicológico muy positivo.