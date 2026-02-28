Un conocido creador de contenido se rinde en Santiago a "la mejor tortilla del mundo": "Es una absoluta barbaridad"

Que la gastronomía gallega y Galicia en general son un gran imán para los paladares no es, ni mucho menos, una novedad y es algo que no pilla a nadie por sorpresa, en especial dados los elogios que recibe por parte de todos los que se deciden por la gastronomía gallega.

Desde figuras consolidadas en las cocinas de todo el mundo como Dabiz Muñoz (que recientemente recomendó un reconocido Asador en Padrón como su gran apuesta para este año), Martín Berasategui o el afamado Gordon Ramsay, hasta grandes celebridades de Holywood como Eva Longoria o Henry Cavill (Superman), la riqueza de la cocina gallega no conoce de fronteras ni de clases.

Los elogios, también en Santiago

El último en rendirse a la gastronomía gallega, y en este caso a la de Santiago, fue el conocido streamer Diego Iglesias, más conocido como Guanyar y uno de los principales creadores de contenido a nivel nacional con más de 620 mil seguidores en Twitch.

En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, el creador de contenido visita un conocido establecimiento de Santiago de Compostela, ciudad de la que presume ser, para probar la comida de un local que es una "parada obligatoria" para cualquiera persona que llegue a la capital gallega.

"La mejor tortilla"

"Estamos ante la mejor tortilla de toda España", empieza el creador de contenido ante una tortilla de dimensiones descomunales como él mismo muestra comparandola con el tamaño de su teléfono móvil: "Estamos ante 2 kilos y pico de patatas y 32 huevos, esto es una absoluta barbaridad".

El creador de contenido Guanyar, sorprendido por el gran tamaño de la tortilla / Tik Tok

No escatimó el streamer en elogios después de probar este afamado plato: "Que barbaridad, esto es como mantequilla", señalaba Guanyar sobre una tortilla jugosa y poco hecha, consolidada ya como todo un referente.

Un secreto no tan secreto

Llegados a este punto no creo que haga falta decir el nombre del establecimiento del que habla Guanyar en su vídeo, que no es otro que el emblemático Bar La Tita, situado en el 46 de la rúa Nova.

Más allá de la comida, el creador de contenido compostelano también realizó en su publicación una auténtica declaración de amor a su tierra: "La mejor ciudad del mundo, la mejor comunidad del mundo, el mejor lugar del mundo, la mejor comida del mundo y la mejor gente del mundo: Doña Galicia".