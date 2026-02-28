Mila Castro critica el choque entre PP y BNG por el bloqueo a la concesión del agua

Duras críticas las vertidas este sábado por la edil no adscrita, Mila Castro, sobre el contrato del agua, que considera "demencial" el cruce de relatos entre PP y BNG respecto a la votación del jueves en el pleno municipal que frenó la renovación de dicho contrato, y en la que los populares se abstuvieron mientras el bipartito votó en contra. "NIn Berlanga se atreveu a tanto", asegura.

Acusa a ambas formaciones como responsables de la situación actual, ya que "o PP carga contra a alcaldesa, pero eles abstivéronse dicindo aquilo de concesión si, pero cando eu chegue’", recuerda, y cuestiona la falta de urgencia del PP ante los “enormes problemas de roturas e ampliacións que precisa a rede de auga”. Y critica asimismo que la regidora municipal señale a los populares como causantes del bloqueo de un contrato sobre el que "o BNG votou en contra de renovar esa mesma concesión no pleno”.

Más de tres años perdidos

La situación con respecto a este tema se resume, según el grupo de no adscritos, en que "uns bloquean porque non lles ven ben que se solucionen os problemas e outras porque así teñen a quen botarlle as culpas de que non se solucionen os problemas de Santiago”.

Mila Castro lamenta que se han perdido tres años y cinco meses desde que en septiembre de 2022 ella intentara sacar adelante la concesión, cuando durante el gobierno de Xosé Sánchez Bugallo ejercía como concejal de Servizos.

Insiste en que “os mesmos que bloquearon no pasado, volven agora a frear este contrato tan importante”, y afea que el debate público se esté centrando en “quen ten máis culpa”, si bien entiende que “os dous, PP e BNG”, formaciones a las que acusa de estar jugando a la polarización y a la crispación política.

Cambios de postura "grotescos"

Las no adscritas califican como cambios "grotescos" la posición que han ido adoptando los populares, ya que en 2022 votaron en contra de la concesión, en la comisión de estudio de febrero de este año lo hicieron a favor y en el pleno posterior se decantaron por la abstención.

Con respecto al BNG, hablan de posicionamiento "ambiguo" y definen lo que está aconteciendo como "unha farsa que fai perder tempo a Santiago”. Además, Mila Castro critica el gasto de 80.000 euros en un informe “que non desbloqueou nada”.

Apela la concejala a tener "altura de miras" e insta a la alcaldesa a llevar el tema al nuevo pleno: “se quere desbloquear o contrato bastará coa súa abstención para que nós aprobemos a renovación da concesión”, subraya, y reitera que las no adscritas votarán a favor, como ya hicieron anteriormente.

Considera por último que el PP “queda desacreditado” para reclamar mejoras en la red de saneamiento, ya que está demostrando que “o único que lle importa é chegar á Alcaldía”.