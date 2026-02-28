Una nueva pelea multitudinaria en un pub del Ensanche de Santiago deja un herido con múltiples traumatismos

Santiago vivió en la madrugada de este sábado un nuevo episodio de violencia en el ocio nocturno. Una pelea multitudinaria registrada en el interior del pub La Grandota, situado en la calle Santiago de Chile, se saldó con al menos un herido de consideración y la intervención de varios cuerpos policiales.

Los hechos se produjeron en torno a las 6:00 horas, cuando una llamada alertó a los servicios de emergencia de una trifulca en el interior del local. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local de Santiago, que a su llegada se encontraron con un enfrentamiento entre un grupo numeroso de personas.

Según ha podido saber este periódico de fuentes policiales, la situación en el interior del establecimiento era de gran tensión, con varios implicados en la pelea. Los agentes procedieron a identificar a numerosos participantes, entre los que se encontraban personas de origen latino.

Como consecuencia del altercado, un varón resultó herido tras recibir múltiples golpes. Se trata de un hombre de entre 30 y 40 años, de origen colombiano, que en un primer momento se mostró reacio a facilitar su identidad. Presentaba diversos traumatismos en el rostro, incluyendo una brecha en la frente y hematomas visibles en la cara. Finalmente, fue atendido por los servicios de emergencias sanitarias desplazados al lugar, que valoraron sus lesiones.

Este nuevo incidente vuelve a poner el foco sobre la conflictividad asociada a determinados locales de ocio nocturno en el Ensanche compostelano. Cabe recordar que en las inmediaciones de este mismo establecimiento, en enero de 2023, se produjo un homicidio tras otra violenta pelea, en la que falleció un joven de origen dominicano. Por aquellos hechos, dos hermanos fueron condenados a penas de prisión.

La reyerta de esta madrugada no es un caso aislado. En los últimos meses se han sucedido diversos altercados en la zona, lo que ha generado una creciente preocupación vecinal. La Asociación de Vecinos Raigame ha denunciado reiteradamente la situación, señalando al menos 15 establecimientos del Ensanche como focos de conflictos y problemas de convivencia.

Los residentes aseguran que los episodios de violencia, el ruido y las peleas son cada vez más frecuentes, especialmente durante las madrugadas de los fines de semana. Estas circunstancias mantienen en alerta tanto a los vecinos como a las autoridades, que se enfrentan al reto de garantizar la seguridad sin afectar a la actividad económica del ocio nocturno.

Por el momento, no han trascendido detenciones relacionadas con la pelea de esta madrugada, aunque la investigación continúa abierta para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

Por otro lado, el Cuerpo Nacional de Policía también tuvo que intervenir en la madrugada de este sábado en otro local de ocio del Ensanche compostelano. En concreto, los agentes acudieron en torno a las 3:00 horas al pub Makumba tras recibirse un aviso por una incidencia en el establecimiento. Según fuentes policiales, se trató de un desencuentro entre el portero del local y un cliente, que fue elevando su tono hasta requerir la presencia de los agentes. Hasta el lugar se desplazaron tres patrullas, si bien la situación pudo resolverse sin mayores consecuencias, quedando finalmente en una mediación entre las partes y sin que se produjeran detenciones.