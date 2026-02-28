Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La París de Noia reúne a una "burrada" de gente en las fiestas de San Blas de Sar

El buen tiempo acompañó una jornada festiva en la que destacó la presencia del local DJ Magán

La París de Noia reúne a una "burrada" de gente en las fiestas de San Blas en Sar

La París de Noia reúne a una "burrada" de gente en las fiestas de San Blas en Sar / B. B.

Belén Bertonasco

Santiago

Las fiestas de San Blas de Sar, que inicialmente se iban a celebrar a finales de enero y que fueron aplazadas por el mal tiempo, congregaron a "una burrada" de gente según un integrante de la Comisión de Vecinos del barrio, todos esperando la llegada de la orquesta París de Noia.

El buen tiempo acompañó y la gente fue llenando las inmediaciones de la Colegiata de Sar, donde había montado un gran escenario, una carpa y carritos de comida. Había tanta gente que una joven que estuvo en la fiesta comentó que "tardé más de 10 minutos en salir, entre el escenario y la entrada de la Colegiata estaba petado de gente".

El DJ Magán, vecino de Sar, fue el encargado de telonear la verbena a la esperada orquesta. Pinchó más de dos horas temas para que se vaya calentando la noche. Pero a las 12 en punto, el escenario cambió sus luces y los músicos empezaron a tocar sus intrumentos.

La Paris de Noia reúne a una &quot;burrada&quot; de gente en las fiestas de San Blas en Sar

La París de Noia reúne a una "burrada" de gente en las fiestas de San Blas en Sar / B. B.

París de Noia abrió la noche con 'Burlesque', con más de 8 músicos en escena, 4 cantantes y 4 bailarinas, pusieron al barrio a mover el esqueleto.

Más de veinte temas fueron los que sonaron hasta las 02.00 am antes de que el Magán voviese a tomar la batuta para darle un descanso a los integrantes de la orquesta.

La segunda vuelta de París de Noia llegó a las 03.00 am, con una hora más de espectaculo que dejó a todos los jóvenes que estaban de fiesta con ganas de más.

La fiesta siguió hoy por la tarde, con una sesión vermú con el Dúo Dilema, y la Charanga de los Atrevidos y el fin de la noche estará a cargo de Unión y Fuerza y también del Dúo Dilema.

TEMAS

