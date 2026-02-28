La París de Noia reúne a una "burrada" de gente en las fiestas de San Blas de Sar

Las fiestas de San Blas de Sar, que inicialmente se iban a celebrar a finales de enero y que fueron aplazadas por el mal tiempo, congregaron a "una burrada" de gente según un integrante de la Comisión de Vecinos del barrio, todos esperando la llegada de la orquesta París de Noia.

El buen tiempo acompañó y la gente fue llenando las inmediaciones de la Colegiata de Sar, donde había montado un gran escenario, una carpa y carritos de comida. Había tanta gente que una joven que estuvo en la fiesta comentó que "tardé más de 10 minutos en salir, entre el escenario y la entrada de la Colegiata estaba petado de gente".

El DJ Magán, vecino de Sar, fue el encargado de telonear la verbena a la esperada orquesta. Pinchó más de dos horas temas para que se vaya calentando la noche. Pero a las 12 en punto, el escenario cambió sus luces y los músicos empezaron a tocar sus intrumentos.

La París de Noia reúne a una "burrada" de gente en las fiestas de San Blas en Sar / B. B.

París de Noia abrió la noche con 'Burlesque', con más de 8 músicos en escena, 4 cantantes y 4 bailarinas, pusieron al barrio a mover el esqueleto.

Más de veinte temas fueron los que sonaron hasta las 02.00 am antes de que el Magán voviese a tomar la batuta para darle un descanso a los integrantes de la orquesta.

La segunda vuelta de París de Noia llegó a las 03.00 am, con una hora más de espectaculo que dejó a todos los jóvenes que estaban de fiesta con ganas de más.

La fiesta siguió hoy por la tarde, con una sesión vermú con el Dúo Dilema, y la Charanga de los Atrevidos y el fin de la noche estará a cargo de Unión y Fuerza y también del Dúo Dilema.