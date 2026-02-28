Premio Sanitarias para Luz Couce por su liderazgo en cribado neonatal

La directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), Luz Couce, acaba de ser galardonada con el premio Sanitarias 2026 que otorga la publicación especializada Redacción Médica a destacadas mujeres en el ámbito sanitario por su liderazgo y trabajo en el ámbito de la gestión y la coordinación, así como por su dilatada carrera profesional en el abordaje, diagnóstico, investigación y formación, especialmente en las áreas de cribado neonatal y diagnóstico precoz.

Y es que la galardonada en esta novena edición es también líder del grupo de Metabolopatías, catedrática de la USC y jefa de Servicio de Neonatología del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

Ejemplo para nuevas generaciones

Luz Couce recogió el premio este jueves en Madrid, donde destacó la importancia de estas convocatorias «por la visibilidad que dan a un trabajo no siempre presente en la sociedad». La directora del IDIS señaló la importancia de invertir en investigación y ciencia, pero también de dar visibilidad a esta labor, sobre todo de cara a las nuevas generaciones.

Durante su intervención, puso en valor el trabajo desarrollado en el CHUS, donde dirige de la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metabólicas Congénitas «referente estatal en Neonatología gracias al trabajo de todo el personal que colabora desde las distintas áreas: asistencial, gestión, docente e investigadora».

Compromiso con la investigación y la excelencia

Consideró que «este premio es reflejo del liderazgo y del trabajo realizado desde una institución que continúa consolidándose como referente científico en el ámbito de la salud, y refuerza nuestro compromiso con la investigación, la innovación y la excelencia».

En esta edición también han sido premiadas Olga Pané, consellera de Salut de Catalunya; María Esther Monzón, consejera de Canarias; Sagrario de la Azuel, directora gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo; Montserrat Chimeno, presidenta de SEMI; Almudena Quintana, directora asistencial del Sermas; Isabel Muñoz, directora general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa); Timanfaya Hernández, decana del Colegio Oficial de Psicología de Madrid; Cecilia Martínez, presidenta de la SEFH; Vanessa Paredes, primera catedrática de Ortodoncia en España, y Rosa Magallón, primera catedrática de Medicina de Familia de España.