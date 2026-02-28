Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Susto en Santiago: una furgoneta impacta contra una farola en el Restollal

Por el momento no sé conocen las causas del accidente, que se continúan investigando

La furgoneta siniestrada este sábado en el Restollal

La furgoneta siniestrada este sábado en el Restollal / ECG

El Correo Gallego

Una furgoneta colisionó en la mañana de este sábado, sobre las 12.30 horas, contra un farola en la rúa do Restollal, junto a semáforo situado frente a El Corte Inglés.

Por el momento, aún se están investigando las causas del accidente, que podría haber sido causado por el reventón de una rueda.

La furgoneta accidentada en e Restollal

La furgoneta accidentada en e Restollal / ECG

El turismo, situado en el semáforo más cercano a El Corte Inglés, en sentido contrario a la marcha, dificultó durante parte de la mañana la circulación en la transitada vía compostelana hasta que fue retirado finalmente sobre las 13.45 horas.

Afortunadamente, el accidente se saldó sin heridos pese a la espectacularidad del siniestro.

La santiaguesa D3 Applied Technologies se convierte en copropietaria de Karbonius Composites

Susto en Santiago: una furgoneta impacta contra una farola en el Restollal

