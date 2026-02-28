Susto en Santiago: una furgoneta impacta contra una farola en el Restollal
Por el momento no sé conocen las causas del accidente, que se continúan investigando
Una furgoneta colisionó en la mañana de este sábado, sobre las 12.30 horas, contra un farola en la rúa do Restollal, junto a semáforo situado frente a El Corte Inglés.
Por el momento, aún se están investigando las causas del accidente, que podría haber sido causado por el reventón de una rueda.
El turismo, situado en el semáforo más cercano a El Corte Inglés, en sentido contrario a la marcha, dificultó durante parte de la mañana la circulación en la transitada vía compostelana hasta que fue retirado finalmente sobre las 13.45 horas.
Afortunadamente, el accidente se saldó sin heridos pese a la espectacularidad del siniestro.
