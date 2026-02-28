Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Contrato da augaAmesCEIP Apóstolo SantiagoCasco históricoTráfico de drogas
instagram

Licitación

Os Ventos asume o lote tres do contrato de xestión dos CSC

Só dúas empresas concorreron á licitación, Eulen foi a primeira concesionaria e rexeitou ratificar o contrato no último momento

Centro sociocultural Aurelio Aguirre de Conxo

Centro sociocultural Aurelio Aguirre de Conxo / Jesús Prieto

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

Este venres cumpríase o prazo para que a segunda licitadora do contrato dos CSC (Centros socioculturais) asumise, ou non, a sinatura do novo contrato. Os Ventos, na liña do convencemento que tiñan a alcaldesa Goretti Sanmartín e o edil de CSC, Xan Duro, que comparecían en rolda de prensa, aceptou asumir esta responsabilidade, logo da renuncia «inxustificada e irresponsable», segundo o goberno local e parte da Corporación, de Eulen, a empresa que resultou adxudicataria.

Eulen gañou o concurso dun servizo que levaba meses funcionando en precario, con traballadores sen cobrar as súas nóminas –aqueles que dependían de Serviplus e aos que se lle adebedaban salarios dende outubro, nalgún caso–. Unha vez que renunciou á formalización do contrato, pese a que o goberno local retiña facturas de Serviplus que permitían compensar a débeda pendente, o executivo de Sanmartín decidiu suspender a actividade nos CSC e desempregar os traballadores até que non se resolvese a concesión, que agora aceptou Os Ventos.

Unha vez presentada a documentación requirida para asumir o contrato relativo ao Lote III no procedemento de licitación do servizo xestión dos CSC, «o persoal técnico avaliará a documentación recibida para continuar co procedemento de adxudicación», informaban dende Raxoi.

O edil de CSC, Xan Duro, remitiuse ás súas explicacións no pleno do xoves e a alcaldesa quixo deixar claro que «Eulen é unha empresa con músculo máis que suficiente para asumir este contrato, pero decidiu ser informal». Goretti Sanmartín recalcou que «este goberno traballou atendendo as demandas dos traballadores» e non deixou escapar a ocasión de transparentar a «vinculación de Eulen co PP» e de denunciar que a esta primeira concesionaria «rexeitou falar coa alcaldesa».

Noticias relacionadas y más

Agora será Os Ventos quen asuma a xestión dos Centros socioculturais, deberase saldar a débeda cos traballadores dos CSC e retomar as actividades que tamén quedaron en suspenso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents