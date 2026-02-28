Licitación
Os Ventos asume o lote tres do contrato de xestión dos CSC
Só dúas empresas concorreron á licitación, Eulen foi a primeira concesionaria e rexeitou ratificar o contrato no último momento
Este venres cumpríase o prazo para que a segunda licitadora do contrato dos CSC (Centros socioculturais) asumise, ou non, a sinatura do novo contrato. Os Ventos, na liña do convencemento que tiñan a alcaldesa Goretti Sanmartín e o edil de CSC, Xan Duro, que comparecían en rolda de prensa, aceptou asumir esta responsabilidade, logo da renuncia «inxustificada e irresponsable», segundo o goberno local e parte da Corporación, de Eulen, a empresa que resultou adxudicataria.
Eulen gañou o concurso dun servizo que levaba meses funcionando en precario, con traballadores sen cobrar as súas nóminas –aqueles que dependían de Serviplus e aos que se lle adebedaban salarios dende outubro, nalgún caso–. Unha vez que renunciou á formalización do contrato, pese a que o goberno local retiña facturas de Serviplus que permitían compensar a débeda pendente, o executivo de Sanmartín decidiu suspender a actividade nos CSC e desempregar os traballadores até que non se resolvese a concesión, que agora aceptou Os Ventos.
Unha vez presentada a documentación requirida para asumir o contrato relativo ao Lote III no procedemento de licitación do servizo xestión dos CSC, «o persoal técnico avaliará a documentación recibida para continuar co procedemento de adxudicación», informaban dende Raxoi.
O edil de CSC, Xan Duro, remitiuse ás súas explicacións no pleno do xoves e a alcaldesa quixo deixar claro que «Eulen é unha empresa con músculo máis que suficiente para asumir este contrato, pero decidiu ser informal». Goretti Sanmartín recalcou que «este goberno traballou atendendo as demandas dos traballadores» e non deixou escapar a ocasión de transparentar a «vinculación de Eulen co PP» e de denunciar que a esta primeira concesionaria «rexeitou falar coa alcaldesa».
Agora será Os Ventos quen asuma a xestión dos Centros socioculturais, deberase saldar a débeda cos traballadores dos CSC e retomar as actividades que tamén quedaron en suspenso.
- La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago
- Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
- Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Llegamos a tener más de 2.000 pares de zapatos»
- Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
- La autovía A-54 anima a más leoneses a comprar vivienda en Santiago: 'Es una tendencia en aumento
- Más de 100 años tras la barra: la taberna de Santiago que conquista desde 1922
- El pueblo de menos de 300 habitantes cerca de Santiago que acogerá el primer concierto del año de la orquesta Panorama
- Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo