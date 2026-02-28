Marrakech, París o Dublín: estos son todos los destinos a los que se puede volar desde Santiago esta Semana Santa

La Semana Santa es siempre uno de los momentos del año preferidos para tomarse un respiro de la rutina y aprovechar varios consecutivos de descanso. Y este año, lógicamente, no será una excepción. A apenas un mes del inicio del periodo festivo (del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril) son ya muchos los gallegos que comienzan a planificar su próxima escapada.

En este contexto, los aeropuertos gallegos contarán con una variada oferta que permitirá viajar a una amplia variedad de destinos tanto de España como de fuera de nuestras fronteras. Entre el viernes 27 de marzo (aprovechando ya el fin de semana) y el domingo 5 de abril se podrá viajar desde Galicia a más de una veintena de destinos.

En el conjunto de los tres aeropuertos de la comunidad, Galicia contará esta Semana Santa con opciones para viajar a 24 destinos tanto a nivel nacional como internacional, siendo además el aeropuerto de Santiago el mejor conectado, con conexiones con 22 de estos destinos, a pesar del recorte de Ryanair y la perdida de numerosos vuelos tanto a destinos nacionales como internacionales.

Vuelo intercontinental

La gran novedad para esta Semana Santa es la incorporación de Marrakech como destino internacional desde Santiago de Compostela. Esta ruta estará operada por Vueling el viernes 27 de marzo y el sábado 4 de abril.

Marrakech es la gran novedad en cuanto a vuelos para esta Semana Santa / PEXELS

Al margen de la ruta con la ciudad del norte de África, una de las dos rutas intercontinentales de Lavacolla este año junto al vuelo a Nueva York de cara a este verano, el aeropuerto de Santiago contará para esta Semana Santa con opciones para volar a otros nueve aeropuertos internacionales.

Otros 21 destinos desde Santiago

Se trata de Dublín, a donde se podrá viajar con Ryanair (lunes, martes, jueves y sábado) o Aer Lingus (lunes, miércoles, viernes y domingo); Bruselas (martes y sábado con Ryanair), Fráncfort (jueves, sábado y domingo con Lufthansa), París (todos los días con Vueling), Basilea (miércoles y domingo con easyJet) y Ginebra (menos jueves y sábado con easyJet). Además de mantener el enlace con los tres aeropuertos de Londres: Stansted (martes, viernes y domingo con Ryanair), Heathrow (todos los días con Vueling) y Gatwick (todos los días con Vueling).

A nivel nacional, Lavacolla tendrá conexión con doce destinos nacionales: Bilbao (viernes 27 y lunes 6 con easyJet), Barcelona (todos los días con Vueling y lunes, miércoles, viernes y sábado con Ryanair), Palma de Mallorca (todos los días con Vueling), Madrid (todos los días con Iberia), Alicante (todos los días con Ryanair), Málaga (todos los días con Vueling), Sevilla (menos lunes con Vueling), Lanzarote (viernes 27 de marzo, martes, miércoles y sábado con Ryanair), Fuerteventura (sábado 28 de marzo y lunes con Vueling), Las Palmas de Gran Canaria (menos martes con Vueling), Tenerife Norte (menos miércoles con Vueling) y Tenerife Sur (viernes 27 de marzo, martes, jueves y sábado con Ryanair).

Milán y Valencia, las excepciones

Solamente dos destinos, MIlán y Valencia, no tendrán conexión desde Santiago de Compostela, siendo ambos operados en exclusiva en Galicia desde el aeropuerto de Alvedro.

Un avión de Vueling aterrizando en el aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago / Antonio Hernández

En el caso de la ciudad transalpina, el vuelo estará operado por easyJet los martes y sábados, mientras que a la ciudad del Turia se podrá volar el viernes 27 de marzo, el martes 31 de marzo y el jueves 2 de abril con Volotea, que cesará operaciones en A Coruña después de Semana Santa.

Otras opciones desde Galicia

Además de estas dos rutas, el aeropuerto coruñés contará con otros seis destinos: Ginebra (los jueves y lunes con easyJet), Barcelona (todos los días con Vueling), Madrid (todos los días con Vueling e Iberia), Málaga (los días 27, 30 y 3 con Volotea), Las Palmas de Gran Canaria (miércoles y domingo con Binter) y Tenerife Norte (lunes, miércoles y sábado con Vueling y martes y sábado con Binter).

En cuanto a Peinador, el aeropuerto de Vigo será el que menor oferta de vuelos tenga para esta Semana Santa, con opciones para viajar a cinco destinos nacionales, siendo el único aeropuerto que no ofrecerá ninguna conexión internacional.

Desde Vigo se podrá volar a Barcelona (todos los días con Vueling), Madrid (todos los días con Iberia y Air Europa), Palma de Mallorca (lunes 30 de marzo, miércoles 1 de abril y sábado 4 de abril con Air Nostrum), Tenerife Norte (todos los días con Binter) y Las Palmas de Gran Canaria (martes, miércoles, jueves, viernes y sábado con Binter).