Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 1 de marzo, en Santiago?

Farra’, premiado espectáculo de la compañía Lucas Escobedo

PARA MAYORES DE 6 AÑOS. El Auditorio de Galicia propone, a las 18:00 horas, con entradas a 3 euros, Farra, un espectáculo que llega en formato de coproducción de la compañía Lucas Escobedo y de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Esta obra fue ganadora en el apartado de mejor espectáculo musical en los Premios Max del pasado año 2025. Está especialmente recomendada para menores de seis años o más. Es parte del ciclo Compostela Cultura y tiene un elenco formado por Alfonso Rodríguez/Toni Guillemat, Irene Coloma, Jesús Irimia (Xuspi), Paula Lloret, Raquel Molano y el propio Lucas Escobedo. Y dentro de esta misma programación compostelana, el viernes 6 de marzo llega al Teatro Principal: A Historia Vaxenial, pieza producida por Artyc Content distinguida con el cuarto Premio Luísa Villalta a proyectos por la igualdad, cita con boletos desde 12 euros cuyos responsables definen el montaje como «comedia».

Una sesión del festival Pequefilmes que se celebra en la Cidade da Cultura de Santiago / Cidade da Cultura

El festival de cine Pequefilmes celebra sus 10 años de trayectoria

CIDADE DA CULTURA. El Museo Centro Gaiás ofrece hoy la tercera jornada del festival de cine Pequefilmes, que celebra sus 10 años de trayectoria. Hay entradas a 3 euros para disfrutar del programa de una edición que empezó el viernes y ofrece más de 80 cortometrajes procedentes de más de 20 países, incluyendo un programa especial con obras que pasaron por el festival Clermont-Ferrand (Francia). Además, hay talleres de cine a las 11:00 horas, 12:15 h. y 13:30 h., propuesta para menores mayores de 5 años. Está organizado por la Xunta de Galicia a través del Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura de Galicia, con la colaboración de Cinética Pequenas Películas.

David Fiuza, décimo desde la derecha / Cedida

David Fiuza, al frente de la Banda de Música Municipal

Bajo la batuta de David Fiuza, la Banda de Música Municipal da un concierto en el Teatro Principal (12 h., gratis), cita llamada Memorias de la vieja zarzuela con obras de Miquel Asins Arbó, Carlos Suriñach, Joaquín Rodrigo y Ricard Lamote de Grignon.

Noticias relacionadas

Música con Sumrrá y Ellis Burleigh

CONCIERTOS. Sumrrá, el trío de jazz formado por Manuel Gutiérrez (piano), Xacobe Martínez Antelo (contrabajo) y LAR Legido (batería), selló la gira conmemorativa de sus 25 años de carrera, con su nuevo disco, Revolution, que suena esta noche en el pub Casa das Crecchas, desde las 20 horas, con entradas a 10 euros. Y a las 21 horas, el café Arume recibe a Ellis Burleigh, guitarrista que ofrece sonidos de jazz y bossa nova, cita con entrada inversa.