Crónica social compostelana | Comida de extrabajadores de la desaparecida empresa Daviña

Casi setenta extrabajadores de la desaparecida empresa compostelana del alumbrado municipal y de electrodomésticos Daviña, S.L. se reencontraron, hace unos días, para celebrar nuevamente su particular fiesta de la Candelaria, patrona de los electricistas e instaladores eléctricos. Para ello, se reunieron en A Nave de Vidán, en donde no solo compartieron mesa y mantel, sino que también recordaron viejos tiempos y disfrutaron tanto de las canciones de Quico Fernández como de los chistes de Pacheco, otro conocido trabajador de la compañía.

Comida de extrabajadores de la desaparecida empresa compostelana Daviña. / Cedida

Los organizadores del evento, muy satisfechos del éxito conseguido, quieren dar las gracias desde EL CORREO GALLEGO a todos los asistentes, también a las personas que, por diferentes motivos, no pudieron acudir. Además, invitan a todos aquellos que, en algún momento, formaron parte de la plantilla de la empresa para que contacten con cualquier compañero para poder anotarse para la reunión que tendrá lugar el próximo año.

Boda de oro en Santiago

Milagros Mosquera Gómez y Luis Fernando Forján Casais, durante la celebración de sus bodas de oro, rodeados de su familia. / Cedida

Cincuenta años de casados no se cumplen todos los días, por eso, el pasado 21 de febrero, Milagros Mosquera Gómez y Luis Fernando Forján Casais, vecinos de San Martiño de Laraño, no dudaron en festejar sus bodas de oro. Lo hicieron con una comida en el restaurante Paz Nogueira rodeados de los suyos.

Milagros Mosquera Gómez y Luis Fernando Forján Casais, el día de sus bodas de oro. / Cedida

Una celebración especial que reunió a los hijos y nietos de una pareja que, tras medio siglo de casados, continúan caminando el uno al lado del otro.

Noticias relacionadas

V Encontro de Corais de ATEGAL

Un momento del V Encontro de Corais de ATEGAL. / Cedida

Cerca de 200 asistentes se dieron cita esta semana, en el Teatro Principal de Santiago de Compostela, durante el V Encontro de Corais de ATEGAL, una iniciativa solidaria organizada por Aulas Senior de Galicia (ATEGAL), que ha vuelto a colaborar un año más con la Cocina Económica de Santiago, pensada para los más mayores. La cita, que finalizó con una chocolatada a cargo de la churrería La Quinta, contó con la presencia de la formación musical de las propias Aulas Senior de Galicia, además de la Coral Polifónica La Salle y un grupo de alumnos de la Escola de Música Allegro.