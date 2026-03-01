‘Fusión’ de artes y ciencias en la semana divulgativa del IES de Sar

El IES de Sar, que hace dos años conmemoró su treinta aniversario, celebrará del 2 al 5 de marzo la tercera edición de su Semana de las Artes y las Ciencias, una iniciativa que busca crear puentes entre conocimiento, creatividad y reflexión.

Durante esa semana, el instituto compostelano, con unos 500 estudiantes, desarrollará un amplio programa de actividades que incluye conferencias y talleres, además de salidas al Numax o al Auditorio de Galicia, con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y el interés por la ciencia, el arte y la cultura.

Según explica la vicedirectora del centro, Ana Chamosa, integrante del equipo directivo integrado este mismo curso, la novedad de esta edición es la incorporación de la parte de ciencias e «incluso hai un poñente do ámbito das humanidades», pensando en que «aínda que este centro é un referente en artes», al ser el único instituto del área de Santiago con bachillerato de artes, «tamén queremos darlle cabida ao resto do alumnado».

La inauguración oficial tendrá lugar el lunes, a las 10.30 horas, en el salón de actos del instituto, con la intervención del fotoperiodistas Óscar Corral, Premio Ortega y Gasset de Fotografía 2025, quien ofrecerá la charla inaugural.

Estos son algunos de los invitados

Entre los invitados se encuentran Sandra Zarco y Candela Martínez, exalumnas del centro y actrices en la actualidad; el músico compostelano Adrián Costa, también exalumno; Marcos Calo, editor de videojuegos, el investigador de la USC, Miguel González o la periodissta y escritora, Montse fajardo, entre otros. Además, el antiguo vicedirector del instituto y escritor Baldomero Ramos reflexionará sobre A poesía galega actual con el alumnado de segundo de bachillerato.

Las actividades se desarrollarán entre el salón de actos, la biblioteca y algunas aulas, y están dirigidas a todo el alumnado del instituto. «Son actividades simultáneas porque precísanse varios espazos», explica Chamosa, añadiendo que esto también permite que «a docencia continúe para os que non están participando na actividade».

La organización de esta iniciativa corre a cargo de la dirección del centro, aunque Chamosa asegura que «contamos co apoio de todo o profesorado e do persoal non docente». Asimismo, quiere reconocer el trabajo del anterior equipo directivo, «que comezou con esta labor», destacando la continuidad del proyecto.

Reconoce que, al principio, había incertidumbre, pero «pouco a pouco fomos vendo que hai unha actitude moi comprometida co centro e que todos os exalumnos veñen de forma desinteresada». Así, el resultado final es un programa «marabilloso».

Desde el equipo directivo esperan que, al finalizar la semana, «quede unha boa sensación» y que tanto el alumnado como las personas que participan en las actividades «se sintan cómodas». «Pensamos que é unha forma moi interesante de que o alumnado aprenda, por iso facemos obradoiros que son moi dinámicos», apunta con satisfacción Chamosa.