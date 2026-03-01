Terapia pionera en Santiago
El acelerador de protones del Centro de Protonterapia es ya "una realidad que marcará un antes y un después" frente al cáncer
Rueda visita el búnker antes del inicio de las pruebas para su puesta en marcha
Galicia se convertirá en la primera comunidad en ofrecer este tratamiento dentro del sistema público a finales de este año o comienzos del próximo
K.M.
El acelerador de protones Proteus One del Centro de Protonterapia de Galicia "es ya una realidad que marcará un antes y un después en el tratamiento del cáncer en Galicia", así lo aseguró el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una visita al búnker de las instalaciones en la que se sitúa dicho acelerador de protones.
Acompañado por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y por los radiofísicos responsables de la puesta en marcha de este proyecto en un edificio junto al Clínico de Santiago, comprobó la equipación ya instalada financiada por la Fundación Amancio Ortega, con una inversión de 28 millones de euros, y pudo ver el acelerador antes de que sea cubierto y comiencen las pruebas con el conjunto de protones, en una oportunidad única que quiso mostrar en un vídeo difundido a través de sus redes sociales.
Para el titular del Ejecutivo autonómico, el Centro de Protonterapia de Galicia -el más avanzado de los previstos en España-, es uno de los mayores hitos en medicina oncológica de precisión, una muestra más de la marca Galicia Calidade. "Es una infraestructura puntera e innovadora. Y no estamos en Houston, estamos en Galicia", quiso recalcar.
Tratamientos con precisión e impacto
La Xunta prevé comenzar a tratar los primeros pacientes a finales de este año o principios de 2027, tanto gallegos como procedentes de Castilla y León, Asturias y el norte de Portugal, con una capacidad estimada de 250 personas al año. El centro estará especialmente enfocado en pacientes oncológicos con alta expectativa de supervivencia, prestando atención destacada a la población infantil.
El tratamiento con esta tecnología utiliza un conjunto de protones que permite administrar la radiación de forma muy localizada, adaptándose a la zona afectada y reduciendo los efectos secundarios.
El proyecto, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa FEDER Galicia 2021-2027, supondrá una inversión total superior a los 60 millones de euros entre edificación y equipación.
- Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Llegamos a tener más de 2.000 pares de zapatos»
- La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago
- Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
- La autovía A-54 anima a más leoneses a comprar vivienda en Santiago: 'Es una tendencia en aumento
- El juez Taín asegura que Alfonso Basterra ha solicitado el tercer grado y negocia su participación en una serie sobre el caso Asunta
- Un estudiante de Santiago logra el oro en las olimpiadas nacionales de FP
- El pueblo de menos de 300 habitantes cerca de Santiago que acogerá el primer concierto del año de la orquesta Panorama
- Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo