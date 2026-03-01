El acelerador de protones del Centro de Protonterapia es ya "una realidad que marcará un antes y un después" frente al cáncer

El acelerador de protones Proteus One del Centro de Protonterapia de Galicia "es ya una realidad que marcará un antes y un después en el tratamiento del cáncer en Galicia", así lo aseguró el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una visita al búnker de las instalaciones en la que se sitúa dicho acelerador de protones.

Acompañado por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y por los radiofísicos responsables de la puesta en marcha de este proyecto en un edificio junto al Clínico de Santiago, comprobó la equipación ya instalada financiada por la Fundación Amancio Ortega, con una inversión de 28 millones de euros, y pudo ver el acelerador antes de que sea cubierto y comiencen las pruebas con el conjunto de protones, en una oportunidad única que quiso mostrar en un vídeo difundido a través de sus redes sociales.

Para el titular del Ejecutivo autonómico, el Centro de Protonterapia de Galicia -el más avanzado de los previstos en España-, es uno de los mayores hitos en medicina oncológica de precisión, una muestra más de la marca Galicia Calidade. "Es una infraestructura puntera e innovadora. Y no estamos en Houston, estamos en Galicia", quiso recalcar.

Tratamientos con precisión e impacto

La Xunta prevé comenzar a tratar los primeros pacientes a finales de este año o principios de 2027, tanto gallegos como procedentes de Castilla y León, Asturias y el norte de Portugal, con una capacidad estimada de 250 personas al año. El centro estará especialmente enfocado en pacientes oncológicos con alta expectativa de supervivencia, prestando atención destacada a la población infantil.

El tratamiento con esta tecnología utiliza un conjunto de protones que permite administrar la radiación de forma muy localizada, adaptándose a la zona afectada y reduciendo los efectos secundarios.

El proyecto, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa FEDER Galicia 2021-2027, supondrá una inversión total superior a los 60 millones de euros entre edificación y equipación.