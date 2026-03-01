Santiago aplaude con lleno el concierto por los 30 años de la Real Filharmonía de Galicia

La capital gallega aplaudió durante la noche de este sábado con un lleno en el Auditorio de Galicia el concierto especial en Santiago con motivo de los 30 años que cumple la Real Filharmonía de Galicia (RFG).

Invitados y sorpresas

Así, bajo la batuta de su director artístico y titular, Baldur Brönnimann, latieron 95 minutos de música, con invitados puntuales a la batuta como Paul Daniel (director de la orquesta entre 2013 y 2022) y Sebastian Zinca (fue director asistente en este curso, cargo que ahora asume César Ramo). Ese repertorio sorpresa (sin pausa) se desplegó con la obertura "Carnaval, op. 92, b. 169", de Antonín Dvořák (1841-1904).

Integrantes de la Real Filharmonía de Galicia y más protagonistas de la noche. / Antonio Hernández

Quiniela y compositor compostelano

De esa obra de Dvořák se pasó Mozart (1756-1791) con "Las bodas de Figaro (Obertura)", uno de los pasajes más populares del genio austriaco. La caja de música del recital hizo sonar luego la "Sinfonía núm. 7 en la mayor 1º mov.: poco sostenuto / vivace", de Beethoven (1770-1827), parte de esa tríada inicial que intuía ya la quiniela que varias personas melómanas de Compostela manejaron en días previos sobre este repertorio sorpresa.

La Real Filharmonía siguió con "Viúvas de vivos e mortos (concerto para gaita e orquestra; 3º mov.: elas)", del santiagués Octavio Vázquez (1972), encargo de Cristina Pato grabado en su día por ella con la propia RFG.

Público ddel recital de la Real Filharmonía de Galicia. / Antonio Hernández

Se aplaudió además en calidad de estreno una composición titulada "Spin", de Antón Alcalde (Rianxo, 1992), creada por petición de la orquesta dentro del proyecto Cometas. Se escuchó a su vez "Stars", de la estadounidense Mary Howe (1882-1964), ideal para asomarse al cielo de una noche estrellada, antes de cerrar con un guiño al género chico, la zarzuela "La boda de Luis Alonso (intermedio)", del andaluz Gerónimo Giménez (1852-1923).

Bises y tributo a Rilling

Y ya en los bises, como era casi obligado al estar en Santiago, una de las cunas de la cristiandad, la Real Filharmonía ofreció el "Aleluya" de "El mesías" de Händel con las voces del Orfeón Terra a Nosa antes de concluir con "Tico-Tico", divertida pieza del brasileño Zequinha de Abreu (1880 – 1935).

Integrantes del Orfeón Terra a Nosa y más protagonistas de la cita. / Antonio Hernández

La celebración fue además «un homenaje» al director titular de los primeros cuatro años de la orquesta, Helmuth Rilling (se proyectó una foto suya gigante), maestro alemán fallecido hace semanas, que tuvo como director asociado al compostelano Maximino Zumalave, una etapa que abrigó la primera gira internacional de la orquesta por Alemania y Austria (la Real Filharmonía fue la primera orquesta española en actuar en el Grosses Festspielhaus de Salzburgo durante la Semana Mozart).

Antoni Ros-Marbà y Paul Daniel (que vuelve)

El maestro barcelonés Antoni Ros-Marbà asumió la batuta de la RFG en el año 2001 y ostentó su titularidad hasta que se marchó en 2013, cuando la orquesta abrió la puerta a la llegada del británico Paul Daniel. En ese periodo, llegó en el año 2020 la segunda gira de la Real Filharmonía por Austria (con recitales en ciudades como Salzburgo o Bregenz).

Daniel que siempre dijo que ocupar ese cargo más de diez años no era buena idea, anunció su marcha en 2002 y en enero de 2023 tomó la batuta Baldur Brönnimann.

Un selfie que prueba el buen ambiente durante la celebración en el Auditorio de Galicia. / Antonio Hernández

Aparte de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, de la escena política municipal, acudieron también al recital de la RFG: Rosón, Constenla, Domínguez, Guinarte, Louzao, Verea, Muíños, Otero y De la Fuente, entre más asistentes, como el gerente del Consorcio de Santiago, José Antonio Domínguez Varela.

Por parte de la Xunta de Galicia, amén del director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo; asistió al concierto la secretaria xeral técnica de Cultura, Lingua e Xuventude, Elvira María Casal García; y el director xeral de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, entre más representantes institucionales.

Por cierto, Paul Daniel dirigirá de nuevo a la orquesta, en este caso como invitado el 23 de abril, ante un repertorio que rescatará "Mar ao Norde", composición de su amigo compostelano Fernando Buide, un encargo de la RFG estrenado en 2014 como tributo a l primer poemario de Álvaro Cunqueiro (1911-1981).

La Real Filharmonía va a Vigo, A Coruña y Ferrol

Mientras se apagan las emociones de anoche tras soplar esa tarta de las 30 velas de los 30 años de la Real Filharmonía de Galicia, esta orquesta pública se prepara ya para proseguir la gira de este trigésimo aniversario: el 4 de marzo en Vigo (Centro Cultural Afundación, 20 h.), el jueves 5 en el Auditorio de Ferrol (20.30 h.) y el viernes 6 en A Coruña (Palacio da Ópera, 20 h.).

Noticias relacionadas

Rosón, Constenla, Domínguez, Guinarte, Louzao, Domínguez Varela, Brönnimann, Sanmnartin , García Ponte, Verea, Muíños, Otero y De la Fuente / Antonio Hernández

Reciente cita con la prensa

En su encuentro con la prensa el pasado viernes, el maestro suizo Baldur Brönnimann, subrayó que respecto a la posibilidad de retomar en un futuro las giras internacionales que «es algo que hay que pensarse mucho», ya que «después del Covid la escena internacional ha cambiado mucho y las giras son muy caras», dijo durante un desayuno informativo donde abogó por avanzar en su idea de que las paredes entre la Real Filharmonía y la sociedad compostelana y gallega «sean más permeables», de ahí su empeño en iniciativas didácticas como los conciertos del 12, 13 y 14 de marzo, en colaboración con la compañía de teatro a Maquiné e ideados para centros educativos, entre otro tipo de propuestas formativas con las que «la Real Filharmonía recoge el espíritu mostrado por el maestro Rilling», recalcó.